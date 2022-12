Früher als geplant: Ötscher startet mit Teilbetrieb

Werbung

Früher als geplant, kann es jetzt mit dem Skivergnügen am Ötscher losgehen. Dank Frau Holle, den Schneefällen und dem unermüdlichen Einsatz des Teams der Ötscherlifte in den vergangenen Tagen, starten die Lifte statt 24. Dezember bereits am kommenden Samstag in die neue Wintersaison. Wenn auch vorerst nur im Teilbetrieb mit dem Eibenkogllift, der Eibenkoglpiste und dem Kinderland.

Ermäßigte Tickets (aufgrund des Teilbetriebes) gibt es online unter shop.oetscher.at zu kaufen.

