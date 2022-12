Hochkar/Lackenhof: Weißer Saisonstart auf Piste und Loipe

Werbung

Die letzten Tage waren für die Liftbetreiber am Hochkar Balsam für die Seele. Ausreichende Minustemperaturen und Schneefall machen den Saisonstart am 14. Dezember jetzt auf jeden Fall möglich. Gestartet wird mit einem Teilbetrieb (voraussichtlich sind Almlift, Sonnenlift, Hochkarbahn und Zagerlboden in Betrieb). Am Ötscher rechnet man mit einem Liftstart für 23. Dezember. Rechtzeitig vor dem auf 24. Dezember verschobenen „Kids Day“, wo die ersten 3.000 Kinder und Jugendliche in NÖs Skigebieten nach Online-Voranmeldung keine Liftgebühr zahlen müssen ( www.freundederberge.at/kids-day – Rabattcode: KIDSDAY22“).

Ebenfalls mit Teilbetrieb startet man auch in Lackenhof auf den Langlaufloipen, die ab Freitag, 16. Dezember, für die Wintersportler freigegeben werden. „Fix geöffnet sind Trainingszentrum, die Ötscherwiese, die Loipen ins Weitental und Schönboden sowie die Geißwiese“, informiert Walter Pöllinger vom Tourismusverein. Tickets sind online, im Gasthaus Pöllinger, am Gemeindeamt und beim Sportgeschäft „Sport 2000 Ötscher“ erhältlich. 20 Zentimeter Schnee verzeichnet auch das Hochreit in Göstling. „Die Hausrunde und das Hochmoor sind bereits gespurt“, heißt es.

