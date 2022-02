Lackenhof: Vom „Loipen-Professor“ und Schneemännern

NÖN: Lackenhof kann derzeit mit den besten Bedingungen für einen Skiurlaub aufwarten. Es gibt reichlich Schnee, aber wie sieht es mit den Gästen aus?

Walter Pöllinger: Wir sind sehr zufrieden. Besonders jetzt vor den Semesterferien merkt man, dass sich viele noch kurzfristig für einen Urlaub bei uns entscheiden. Die meisten haben verständlicherweise abgewartet, ob noch einmal ein Lockdown kommt.

Die Buchungslage in den Semesterferien ist also gut?

Pöllinger: Ja, die ist sehr gut. Die Privatvermieter sind zu 100 Prozent ausgelastet. Was uns fehlt, sind aber Hotelbetten, denn nicht alle Hotels im Ort haben geöffnet. Von den sieben Betrieben, die in ausländischer Hand sind, haben nur vier aufgesperrt. Besonders freuen wir uns aber über die vielen Tagesgäste, die überwiegend an den Wochenenden bei uns zum Skifahren, Langlaufen, Tourengehen oder Schneeschuhwandern kommen.

Von wo kommen die Gäste und wie sieht es mit ausländischen Besuchern aus?

Pöllinger: Unsere Tagesgäste kommen hauptsächlich aus der Region, aber natürlich auch aus ganz Niederösterreich, Wien und Oberösterreich. Aus bleiben hingegen unsere langjährigen Gäste aus Ungarn und Tschechien. Denn für sie stellt die notwendige PCR-Testung bislang ein Problem dar. Um in Österreich einen PCR-Test zu erhalten, braucht man nämlich eine E-Card. Außerdem sind die Testmöglichkeiten in deren Heimatländern nicht so ausgebaut wie bei uns.

Wie ist die Stimmung jetzt bei den Bewohnern im Ort, nachdem klar ist, dass in den nächsten beiden Jahren ein Umschwung in Lackenhof passieren muss, damit es mit dem Liftbetrieb weitergeht?

Pöllinger: Wir sind optimistisch, dass wir das schaffen. Es gibt so viele Ideen und bis jetzt sind alle motiviert, ihren Teil für die Zukunft von Lackenhof beizutragen. Entscheidend ist jedoch, was schussendlich konkret umgesetzt wird und bis wann. Diese Wintersaison halten wir den Betrieb mal am laufen, aber die nächste Saison wird wohl die entscheidende für uns sein.