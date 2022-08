Gemeinde21-Auftaktveranstaltung in Randegg

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Rund 80 interessierte Randeggerinnen und Randegger waren am Freitagabend in den Saal der Raiffeisenbank gekommen, um der Auftaktveranstaltung des Gemeinde21-Bürgerbeteiligungsprogrammes beizuwohnen. „Die Gemeinde21 ist ein Prozess, in dem Gemeindeverwaltung, Bevölkerung und Politik zu Partnern werden“, stellte Projektleiter Geschäftsführender Gemeinderat Manfred Wieser und Projektbetreuerin Christina Fuchs von NÖ.Regional zu Beginn klar.

Vier Jahre lang begleitet NÖ.Regional diesen überparteilichen Prozess, dessen Vorläufer schon im Frühjahr gestartet wurden. Da entwickelte das Kernteam ein Kurzkonzept sowie eine erste Umfrage, an der über 300 Randeggerinnen und Randegger teilgenommen haben. „Ein sehr erfreulicher hoher Wert. Das zeigt, dass unsere Bevölkerung Interesse an der Gemeindeentwicklung hat“, freute sich Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger bei der Ergebnispräsentation.

Großteils erfreulich waren auch die Ergebnisse selbst. So fühlen sich 65 Prozent der Befragten wohl in Randegg, weitere 26 Prozent eher wohl. 67 Prozent beurteilen Randegg als Gemeinde mit Zukunft. 81 Prozent sind stolz oder eher stolz, Randegger zu sein. Gesehen wird die Gemeinde vor allem als Wohnort mit aktivem Vereinsleben und Erholungs- und Wandergemeinde.

„Mit den Ergebnissen fühlen wir uns mit unserer Gemeinderatsarbeit auf dem richtigen Weg. Wir wollten nun mit der Umfrage auch erfahren, welche Projekte der Bevölkerung wichtig sind, wo wir Verbesserungen erreichen sollten und vor allem in welche Richtung sich die Gemeinde positionieren und weiterentwickeln soll“, schildert Fuchsluger.

Dabei haben sich vier Themenblöcke (Ortsgestaltung und Wirtschaft, Freizeit und Jugend, Natur, Mobilität und Infrastruktur sowie Gesundheit) herauskristallisiert, zu denen es am 23. und 24. September erste Workshops mit der Bevölkerung geben wird.

