31 Neue! Welser Profile meldet Lehrlingsrekord

Das erste Mal in der Geschichte der Ausbildung konnte Welser Profile Österreich über 30 neue Lehrlinge fürs internationale Familienunternehmen gewinnen. „Somit hat das Ausbilderteam in Gresten mit insgesamt über 100 Lehrlingen – über alle Ausbildungsjahre gesehen – in neun verschiedenen Lehrberufen alle Hände voll zu tun“, freut sich Ausbildungsleiter Peter Reiböck. Und die Bewerbungsphase für den nächsten Jahrgang läuft bereits. Interessenten haben unter anderem am 14. Oktober von 15 bis 20 Uhr Gelegenheit, das Unternehmen und seine Berufsbilder am Tag des offenen Ausbildungszentrums kennenzulernen.

Gresten Welser Profile: Umsatzplus um mehr als 200 Millionen Euro

