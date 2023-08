Automobilzulieferer ZKW hat einen neuen COO

Hornivius verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in der Automobilindustrie und verwandten Branchen. Er verantwortete leitende Positionen bei MAN, Siemens VDO (Leiter Qualität), Continental (Leiter Industrial Engineering), Leistritz (Geschäftsführer Technik) und NIDEC GPM (Group COO). Hornivius war zuletzt als CEO beim Mechatronik-Spezialisten Iskra Mehanizmi tätig.

Sein Vorgänger Wolfgang Muhri wird sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Muhri begann seine Karriere bei ZKW in Wieselburg im Mai 2014 als Head of Operations. Von 2016 bis 2018 war er als General Plant Manager für das ZKW Lichtsysteme Werk in Wieselburg verantwortlich. Zuletzt war er als COO der ZKW Group GmbH für das Ressort Operations, mit den Verantwortungsbereichen Einkauf, Manufacturing & Process Engineering sowie Qualität, zuständig.

„Wir bedanken uns sehr herzlich bei Wolfgang Muhri für seine hervorragende Arbeit, mit welcher er ZKW über neun Jahre lang in herausfordernden Zeiten maßgeblich geprägt und erfolgreich weiterentwickelt hat“, sagt Wilhelm Steger, CEO der ZKW Group.