Black Friday in Scheibbs: Einkaufen im lokalen Handel

Wirtschaftskammer und der heimische Handel sagen den Internetriesen den Kampf an. Gerade rund um den Black Friday am 25. November und mit dem darauffolgenden Weihnachtsgeschäft will man den lokalen Handel stärken. Die Kammer hat dazu im Zuge ihrer Kampagne #ichkauflokal einen Aktionstag unter dem Motto „Der Black Friday ist in Niederösterreich blau-gelb“ ins Leben gerufen. Wer am 25. November bei einem NÖ Unternehmen einkauft und die Rechnung bis spätestens 29. November unter www.ich-kauf-lokal.at/aktionstag hochlädt, kann bis zu 300 Euro zurückgewinnen.

Auch der Corner.Mode.Schuh-Treff Monika Zulehner aus Scheibbs ist beim Aktionstag dabei: „Wir unterstützen die Kampagne, denn das Einkaufen in lokalen Geschäften ist nicht nur für uns von großer Bedeutung, sondern auch für die ganze Region,“ ist Monika Zulehner überzeugt.

Passend dazu lädt scheibbs.IM.PULS von 24. November bis 24. Dezember wieder zu den „Scheibbser Weihnachtswochen“. 27 Scheibbser Betriebe bieten Aktionen, Rabatte, Verkostungen, Workshops und vieles mehr an. „Unser Ziel ist es, Kaufkraft an den lokalen Handel zu binden“, lädt IM.PULS-Obmann Walter Windpassinger alle ein, den Weihnachtseinkauf bei den lokalen Betrieben zu erledigen.

