Millionenschwerer Auftrag für ZKW Wieselburg

Nach dem strikten Kosteneinsparungsprogramm kann sich der Wieselburger Automotive-Lichtspezialist jetzt über einen wichtigen Auftrag für das Werk in Wieselburg freuen. Ein Großauftrag im dreistelligen Millionenbereich eines deutschen Automobilherstellers sichert den Standort kurz- und mittelfristig ab. Außerdem zeigen die Sparmaßnahmen erste Erfolge. So konnte das Betriebsergebnis im Vergleich zum Zeitraum 2022 übertroffen werden.

Das Erfolgsrezept liegt unter anderem in optimierten Prozessen in der Produktion. Dadurch ließen sich nicht nur die Stückzahlen steigern, sondern auch Fehlzeiten reduzieren. „Unser Firmensitz in Wieselburg ist Drehscheibe für innovative Lichtsysteme für Premiummarken. Ziel ist es, profitables und nachhaltiges Wachstum durch Konzentration und Fokussierung zu erreichen“, erklärt Wilhelm Steger, CEO der ZKW Group.

Wilhelm Steger, CEO der ZKW Group, betont: "Das Kostensenkungsprogramm war für ZKW ein schwieriger, aber auch wichtiger Schritt, der den Standort Wieselburg kurz- und mittelfristig absichert und zukunftsfit macht." Foto: ZKW Group

Standort Wieselburg gesichert, Stellenabbau geht aber weiter

Dieser Großauftrag ist ein notwendiger Beitrag zum Sanierungsplan und bringt nach dem im Frühjahr kommunizierten Stellenabbau ein Durchatmen für einen Großteil der Belegschaft in Wieselburg. Die Entwicklung für diesen Millionenauftrag startet jetzt. In rund drei Jahren soll die Serienproduktion vom Band laufen. Das Kosteneinsparungsprogramm wird allerdings wie geplant mit dem Stellenabbau der 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - 340 davon Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter - bis Ende 2024 fortgesetzt. „Unser besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns die Treue gehalten haben und auf die Zukunft des Standorts Wieselburg setzen. Mit dem erfolgreichen Kostensenkungsprogramm und dem Großauftrag sehen wir Licht am Ende des Tunnels“, sagt Standortleiter Andreas Nix.

ZKW Wieselburg-Standortleiter freut sich über den Millionenauftrag für das Stammwerk. Foto: ZKW Group

Premium-Strategie für Stammwerk Wieselburg

ZKW in Wieselburg sei auch weiterhin Keimzelle für Innovation sowie Entwicklung und Fertigung von Premium-Lichtsystemen für namhafte Automobilhersteller, betont Nix. Die neue strategische Ausrichtung für den Stammsitz basiert auf vier Säulen, nämlich Fokus auf Premium-Produkte, Lichtsysteme für Trucks and Busse, ein verstärkter After-Sales-Bereich und Entwicklung und Produktion von innovativen Lichtmodulen.

„Das Kostensenkungsprogramm war für ZKW ein schwieriger, aber auch wichtiger Schritt, der das Engagement für nachhaltiges Wachstum angesichts der schwierigen Marktbedingungen unter Beweis stellt. Wir sehen bereits heute die Verbesserung des Unternehmensergebnisses und können langfristig zur Erhaltung der Innovationskraft von ZKW beitragen“, betont Wilhelm Steger.

1,4 Milliarden Euro Jahresumsatz 2022

Die ZKW Group verfügt weltweit über insgesamt zwölf Standorte, die in den Bereichen Entwicklung und Produktion intelligent vernetzt sind. Im Jahr 2022 beschäftigte der Konzern rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro.