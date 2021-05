Die Lagerhaus-Genossenschaft Mostviertel Mitte mit Sitz in Pöchlarn hat mit Erich Reisenbichler einen neuen Geschäftsführer bestellt. Der in Ardagger wohnhafte 38-jährige gebürtige Purgstaller Erich Reisenbichler wechselt ab 1. Juli in das Unternehmen und wird ab 1. August als Nachfolger von Ernst Rechenmacher bestellt.

Das Lagerhaus Mostviertel Mitte hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Zukunftsinvestitionen getätigt. So soll auf einem neu gekauften Areal in Purgstall ein Gewerbecenter entstehen, nachdem am bestehenden Lagerhaus-Areal der Platz für die Bau-Gewerbebetriebe zu knapp wurde. Weiters beginnt aktuell die Planungsphase für die Modernisierung und den Ausbau des Standorts St. Leonhard.

„Erich Reisenbichler stieg im Lagerhaus Mostviertel Mitte ab 2001 vom Baustoff-Berater zum Spartenleiter Bau- und Gartenmärkte beziehungsweise zum Marketing-Leiter auf, ehe er 2017 zum Geschäftsführer im Lagerhaus Wiener Becken bestellt wurde. Das unterstreicht das Selbstverständnis des Lagerhauses als attraktiver Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern Perspektiven bietet und Führungsrollen möglichst intern nachbesetzt. Damit kommen wir unserer Verantwortung als in der Region verankertes Unternehmen nach“, erklärt der Obmann des Lagerhauses Mostviertel Mitte, Thomas Achleitner.

Nun kehrt Reisenbichler, der berufsbegleitend das Studium „Internationales Marketing Management“ an der Fachhochschule Oberösterreich absolvierte, nach knapp fünf Jahren als Geschäftsführer in das Lagerhaus Mostviertel Mitte zurück.

„Das Lagerhaus Mostviertel Mitte ist ein Vorzeigebetrieb und verlässlicher Partner in vielen Bereichen des täglichen Lebens. Das neue Gewerbecenter in Purgstall, der Ausbau des Standortes St. Leonhard sowie weitere zukunftsträchtige Investitionen und Entwicklungen werden den eingeschlagenen Modernisierungsprozess fortsetzen, sodass wir weiterhin die Kraft am und fürs Land bleiben. Ein künftiger Schwerpunkt wird auch darin liegen, den Status quo in der Wahrnehmung als attraktiver Arbeitgeber weiter zu stärken, wird doch das Finden von Facharbeitern und Lehrlingen zunehmend schwieriger. Mit diesen und weiteren Zukunftsprojekten leisten auch wir unseren Beitrag zur positiven Weiterentwicklung der Genossenschaft und der Region“, erklärt der designierte Geschäftsführer Erich Reisenbichler.

Reisenbichler wird Nachfolger von Ernst Rechenmacher, der seit Jänner 2010 Geschäftsführer des Lagerhauses Mostviertel Mitte war und ab August in den Ruhestand geht. Der aus Blindenmarkt stammende Rechenmacher (63) startete seine berufliche Laufbahn 1977 als Praktikant im Verband ländlicher Genossenschaften (VLG), später war er in leitenden Funktionen unter anderem als Geschäftsführer in den Lagerhäusern Loosdorf, Waidhofen/Ybbs sowie Korneuburg tätig. „Stellvertretend für das gesamte Team danke ich Ernst Rechenmacher herzlich für seinen großartigen Einsatz für die Genossenschaft und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute“, sagt Thomas Achleitner.