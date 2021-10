Randegger holte Platz zwei bei Honda-Technikerwettbewerb

Der 29-jährige Mechaniker aus Randegg arbeitet seit 2007 im Autohaus Weingartner & Sturmlehner in Scheibbs. Beim diesjährigen österreichweiten Honda-Technikerwettbewerb holte Martin Plank-Sandhofer mit seinem Wissen den hervorragenden zweiten Platz.

Auch sein Kollege Erich Teifl sicherte sich eine Platzierung unter den Top-10. „Ich bin einfach nur stolz darauf, dass meine Mitarbeiter dieses Ergebnis erreichen konnten“, freut sich Geschäftsführer Andreas Weingartner. Für Plank-Sandhofer steht im Frühling die nächste Challenge an. Dann nämlich vertritt er Österreich beim europäischen Wettbewerb in der Honda Academy in Erlensee, Nähe Frankfurt, wo er sich mit den besten 24 Technikern aus 16 Ländern an sechs praktischen Arbeitsstationen messen darf.