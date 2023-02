ZKW baut am Standort Wieselburg bis Ende 2024 rund 600 Stellen ab!

"Die Automobilzulieferindustrie in Westeuropa kämpft mit mehreren strukturellen Herausforderungen wie höherem Preisdruck in der gesamten Branche, zunehmender Deindustrialisierung Westeuropas und hohen Lohnkosten. Verschärft und beschleunigt wird die Problematik unter anderem durch die enormen Energiekosten, hohe Inflation, Materialkostenerhöhungen und brüchige, globale Lieferketten", heißt es in einer Aussendung von ZKW von Donnerstagmittag.

Fast ein Viertel der Mitarbeiter betroffen

Davon besonders betroffen ist das Wieselburger Stammwerk, die ZKW Lichtsysteme GmbH. Während am Produktionsstandort Wieselburg Investitionen in Automatisierungen für die Wettbewerbsfähigkeit fortgesetzt werden sollen, sieht das zusätzliche Kostensenkungsprogramms einen Personalabbau von rund 600 Beschäftigten bis Ende 2024 vor. Aktuell sind bei der ZKW Lichtsysteme GmbH in Wieselburg rund 2.600 Mitarbeiter beschäftigt.

Die notwendigen Personalanpassungen sollen aber möglichst sozial verträglich umgesetzt werden. Zum Großteil sind Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter betroffen, deren Verträge nicht weiter verlängert werden. In der Stammbelegschaft wird der Stellenabbau nicht nur im Zuge von Dienstgeberkündigungen, sondern auch durch natürliche Abgänge (Pensionsantritte), Dienstnehmerkündigungen ohne Nachbesetzung der betroffenen Stellen sowie alternative Arbeitszeitmodelle wie Altersteilzeit erfolgen.

Verhandlungen mit Betriebsrat über freiwilligen Sozialplan

Die Geschäftsleitung hat den Betriebsrat bereits informiert. Die Verhandlungen bezüglich eines freiwilligen Sozialplans werden umgehend aufgenommen, heißt es in der Aussendung.

„ZKW als verantwortungsvoller und größter Arbeitgeber der Region hat die Situation in den letzten Monaten genau analysiert und ist zum Entschluss gekommen, dass dieser Stellenabbau zwingend erforderlich ist, um die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandortes in Wieselburg wiederherzustellen und den Fortbestand der Produktion zu sichern“, erklärt Andreas Nix, Standortleiter der ZKW Lichtsysteme GmbH in Wieselburg.

Kapazitätserweiterung in China, Mexiko und der Slowakei

Parallel zum Stellenabbau in Wieselburg wird ZKW im Rahmen seines Konzeptes für nachhaltiges Wachstum seine Kapazitäten in China, Mexiko und auch der Slowakei erweitern, um den Bedarf an lokaler Produktion für Großkunden und kostengünstiger Produktion für regionale Kunden zu decken.

CEO Steger: "Innovationskraft von Wieselburg erhalten"

Der Plan von ZKW, das Produktionswerk in Wieselburg zu verkleinern, sei ein strategischer Schritt, um es zu einer Drehscheibe für hochmoderne Produkte für Premiummarken zu machen. „Wir haben ein zukunftsorientiertes Maßnahmenpaket geschnürt, das kurzfristig zur Verbesserung des Unternehmensergebnisses und langfristig zur Erhaltung der Innovationskraft von ZKW beitragen wird“, sagt Wilhelm Steger, seit dem Vorjahr CEO der ZKW Group, bedauert "die mit den Kosteneinsparungen verbundenen Konsequenzen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" und bedankt sich seinerseits bei diesem im selben Atemzug für die "den persönlichen Einsatz in der vergangenen Zeit.“

