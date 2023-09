IV-Teacher’s Award für zwei Grestner Pädagoginnen

Im Haus der Industrie wurde vergangene Woche bereits zum 10. Mal der IV-Teacher’s Award verliehen. Ein großer Tag auch für die beiden Pädagoginnen Anneliese Raab und Sonja Wagner von der Volksschule Gresten. Denn sie durften sich über den 1. Platz freuen.

„Begonnen hat das Projekt mit dem Besuch der „Job-Safari“ in Wieselburg. Danach besuchten sie mit den vierten Klassen ein- bis zweimal pro Monat einen Betrieb in Gresten. Die Schülerinnen und Schüler erfuhren so in den Betrieben selbst oder durch Besuche von Expertinnen und Experten über die verschiedenen Aufgaben, die mit den Berufen verbunden sind. Durch das Selbst-Tätigwerden in verschiedenen Betrieben wurden Erfahrungen und das Wissen noch vertieft“, erklärt Anneliese Raab das Siegerprojekt mit dem Titel „Wenn Berufe nach und rufen“.

Aus über 100 Einreichungen wurden gemeinsam im Beisein von Bildungsminister Martin Polaschek und IV-Generalsekretär Christoph Neumayer die Preisträgerinnen und Preisträger des „IV-Teacher’s Award 2023“ in den Kategorien Elementarpädagogik, Individualität, MINT und Wirtschaftskompetenz ausgezeichnet.

Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), betonte in seiner Begrüßung die entscheidende Rolle von engagierten und leidenschaftlichen Pädagoginnen und Pädagogen im Bildungswesen, angefangen beim Kindergarten bis zur Schule und fügte hinzu: „Pädagoginnen und Pädagogen sind nicht nur Wissensvermittler, sondern auch Gestalter der Zukunft. Lehrerinnen und Lehrer spielen hierbei die Rolle von Mentorinnen und Mentoren, die Schülerinnen und Schüler dazu inspirieren, sich für soziale Gerechtigkeit und positive Veränderungen in unserer Gesellschaft einzusetzen. Lehrende sind auch Gestalterinnen und Gestalter der persönlichen und sozialen Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler.“

Die Interessensvertretung möchte mit diesem Preis herausragende Leistungen im pädagogischen Bereich würdigen und anerkennen: „Wir möchten engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die trotz oft schwieriger Rahmenbedingungen Herausragendes leisten und Vorbilder für andere sind, gebührend ehren und ihre Leistungen und Bemühungen vor den Vorhang holen“, erklärt Neumayer.

Bei der Übergabe der Auszeichnungen betonte Bildungsminister Martin Polaschek: „Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich. Lehrerinnen und Lehrer leisten jeden Tag Unglaubliches in unseren Klassenzimmern. Schule ist Arbeitsplatz und Zukunftsplatz. Lehrerin und Lehrer sein ist daher ein Zukunftsjob. Es ist mir daher besonders wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich hauptsächlich auf ihre hervorragende pädagogische Arbeit fokussieren können. Dazu haben wir bereits einiges umgesetzt und werden noch viel auf den Weg bringen!“

Der Teacher’s Award ist für die Industriellenvereinigung nicht nur ein Schritt in Richtung mehr Exzellenz und Qualität im Bildungssystem, sondern auch ein deutliches Signal der Anerkennung. Die IV setzt sich zudem aktiv dafür ein, junge Menschen vermehrt für diesen wichtigen Berufszweig zu begeistern und notwendige Reformen im Bereich der Ausbildung umzusetzen. „Die Preisträgerinnen und Preisträger des Awards haben eindrucksvoll bewiesen, wie wertvoll ihre Arbeit ist, und verdienen Dank und Anerkennung, nicht nur vonseiten der österreichischen Industrie,” sagte Neumayer abschließend.