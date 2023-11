WK Scheibbs: Earlybird rund um das Thema Pensionsantritt

Das Informations-Format „Earlybird“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich hat sich über die Jahre hinweg als Service-Fixpunkt etabliert. Bereits beim Frühstück werden die Unternehmerinnen und Unternehmer mit relevanten Informationen zu aktuellen Themen in ihrer Bezirksstelle versorgt. In der Vorwoche fand eine Infoveranstaltung in der Bezirksstelle Scheibbs der WKNÖ statt.

„Dafür haben unsere Expertinnen und Experten das Thema Pensionsantritt fundiert und gleichzeitig praxistauglich für die Veranstaltung aufbereitet. Dass wir mit diesem Service-Angebot genau richtig liegen, zeigen der bis auf den letzten Platz gefüllte Seminarraum und die vielen positiven Rückmeldungen“, freut sich Bezirksstellenobfrau Erika Pruckner.

Bildtext

V.l.: Bezirksstellenobfrau Erika Pruckner und Pensionsexpertin der WKNÖ Christa Kocher