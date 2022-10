Purgstall: Wirtesterben geht weiter

Seit jeher war Purgstall bekannt für seine florierende Wirtshauskultur. Das könnte in naher Zukunft vorbei sein. Nach dem pensionsbedingten Aus für den Kurvenwirt ist mit Jahresende auch Sperrstund‘ im Gasthaus Hörhan. Nach dem Tod ihres Mannes hatte Renate Hörhan das Gasthaus noch kurze Zeit allein geführt, jetzt ist damit Schluss. Eine Nachfolge gibt es nicht.

Das Gasthaus Prinz hat noch geöffnet, Nachfolger gibt es nicht. Foto: NOEN

In absehbarer Zeit, aber noch ohne fixen Termin, schließen auch Hermann und Margit Prinz ihr alteingesessenes Gasthaus, das durch seinen großen Saal besonders für Bälle und Hochzeiten ein beliebter Veranstaltungsort war. Schon jetzt ist es mit den großen Veranstaltungen vorbei, nur noch Gruppen bis zu 50 Personen werden angenommen. Einen Nachfolger gibt es auch hier nicht. „Junge Leute für die Gastronomie zu begeistern, ist sehr schwer“, sagt Margit Prinz. „Darum sperren die alten Traditionsbetriebe einer nach dem anderen zu.“ Frei ist im Moment noch eine attraktive Gastro-Fläche auf dem Kirchenplatz. „Als Geschäft hätte ich das Lokal schon viele Male vermieten können, aber ich will, dass hier auch am Wochenende Leben herrscht“, sagt Hausbesitzer Walter Brandhofer.

