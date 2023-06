Lunzer Schlosstaverne als neuer Genussbotschafter

Ein hellgrünes Schild am Eingang bringt ab sofort die Qualität, Kochkunst und Gastfreundschaft der Schlosstaverne in Lunz zum Ausdruck. Der Betrieb nahe dem Ufer des Lunzer Sees ist eines von acht neuen Mitgliedern der Niederösterreichischen Wirtshauskultur und zählt somit offiziell zu den rund 200 besten Wirtshäusern Niederösterreichs. „Wir freuen uns natürlich sehr darüber. Man muss ja auch darauf ansuchen und bei den Qualifikationen und Spielregeln mithalten. Wir finden auch die Idee der Wirtshauskultur sehr gut. Die Wirtshauskultur ist ein Teil unserer Gesellschaft und unseres Lebens in Österreich. Das gemeinsame Auftreten hat in Österreich Tradition“, zeigt sich Geschäftsführer Johannes Putz stolz über die neue Rolle der Schlosstaverne als Genussbotschafter.

Die einzigartige Lage unweit vom Lunzer See entfernt verspricht dabei kulinarische Highlights mit Ausblick und lädt Einheimische sowie Ausflugsgäste von April bis Mitte November zum Genießen ein. „Mit guter Qualität wollen wir bei unseren Gästen punkten und das auch nach außen zeigen“, verdeutlicht Johannes Putz die Idee, welche sich hinter der vielfältigen Speisekarte der Schlosstaverne versteckt. So werden bodenständige Gerichte kreativ und mit modernen Interpretationen serviert, wobei die Regionalität der Speisen im Vordergrund steht. „Regionalität ist uns extrem wichtig, deshalb kochen wir alles, was machbar ist, mit regionalen Zutaten. Manchmal peppen wir die Gerichte noch mit internationalen Sachen auf, sodass man einen Spirit hineinbringt, aber grundsätzlich steht die Regionalität an erster Stelle“, ist Johannes Putz überzeugt von der Zutaten- und Speisenauswahl. Saibling frisch aus dem Lunzer See und Wild aus heimischen Jagdgebieten ist daher Priorität. Vegetarische und vegane Gerichte mit internationalem Touch machen das Angebot komplett.

Traditionelle Gerichte vereint mit mutigen Neuinterpretationen

Traditionelle Gerichte aus regionalen Zutaten vereint mit mutigen Neuinterpretationen: Dafür stehen die rund 200 Wirtshäuser der Niederösterreichischen Wirtshauskultur, worüber sich auch Harald Pollak, Obmann des Vereins der Niederösterreichischen Wirtshauskultur, stolz zeigt: „Die Niederösterreichische Wirtshauskultur ist eine erfolgreiche Marke. Wir sind die größte kulinarische Initiative Österreichs. Die neuen Mitglieder sind das beste Zeichen und ein Garant für diese lebendige Qualitätsmarke!"

Diesen lobenden Worten kann auch Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, nur zustimmen: „Die Niederösterreichische Wirtshauskultur steht für Qualität und Genuss. Die Wirtinnen und Wirte stehen allesamt für traditionelle Verwurzelung und innovativen Zeitgeist. Sie leben ihre Gastfreundschaft, Kochkunst und die Begeisterung für hochwertige Produkte. In rund 200 Wirtshäusern kann man sich täglich davon überzeugen!"