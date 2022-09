Wieselburg - Kenia: Selbstversorgung als Ausweg aus der Armut

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Wie lege ich einen Komposthaufen an, wie funktioniert moderner Bioanbau, all diese Dinge über die Landwirtschaft, die Lebensmittelproduktion und der Umgang mit modernen Maschinen erfahren Jugendliche aus Kenia seit zwei Wochen im Francisco Josephinum. Dort erlernen die jungen Kenianer, wie modernen biologische Landwirtschaft funktioniert. „Wir sind so dankbar, dass wir hier sein dürfen und werden das Wissen in unserer Heimat weitergeben“, sagt Robert, der Teamleiter der jungen Kenianer am vergangenen Mittwoch bei einem Treffen mit den Organisatoren und Unterstützern dieser Aktion.

Organisiert wird der Austausch vom Verein Sauti Kuu, dessen Vorsitzende Auma Obama, die Schwester des früheren US-Präsidenten Barack Obama, ist. Die Stiftung hat das Ziel, finanziell und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen im ländlichen Kenia eine Stimme zu geben. Mithilfe eines Selbsthilfemodells arbeitet sie daran, ihr Potenzial auszuschöpfen und sie in die Lage zu versetzen, aktiv an der Verbesserung ihres Lebens mitzuwirken. Als Schirmherrin fungiert Doris Schmidauer, die betont, dass von solchen Kooperationen alle Seiten profitieren können. Das Projekt wird vom Land NÖ unterstützt.

„Österreich ist Vorreiter für Biolandwirtschaft in Europa. Deshalb sind wir hier, wir wollen das Know-how, was das Agarwesen betrifft. Es geht darum, dass die Menschen damit ihr Leben bestreiten können“, betont Auma Obama. Sie sei dankbar, mit dem Francisco Josephinum, dem Land NÖ und der Oikocredit-Austria so starke Partner gefunden zu haben.

„Bildung überwindet Armut. Die Selbstversorgung, die hier in Wieselburg erlernt wird, ist dabei der richtige Weg“, meint LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Dass die Reise für die Jugendlichen mit Ende ihres Besuches nicht enden wird, meint Obama: „Die Reise wird weitergehen, sie hat erst angefangen.“ Die Jugendlichen aus Kenia sind noch bis 17. September in Österreich.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.