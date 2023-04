Kurioseum Purgstall: Museum zum Anfassen eröffnet

Die Purgstallerin Maria Schmid, Physikprofessorin am BORG Scheibbs, hatte einen Traum: Ein Museum zum Anfassen, mit physikalischen Versuchen und Experimentieren zum Staunen für Groß und Klein. Nach jahrelanger, harter Arbeit gibt es das „Kurioseum“ in der Feichsenstraße in Purgstall.

Die Sammlung ihres Vaters, ebenfalls ein Mann der Wissenschaft und Liebhaber kurioser Dinge, machte Maria Schmid zum Grundstück ihrer Ausstellung, die zuerst temporär in Neubruch und in der Purgstaller Mariazellerstraße zu sehen war. Nun hat das Kurioseum in der Feichsenstraße sein Zuhause gefunden.

In Schuss gebracht und für die Besucher der Sammlung adaptiert wurde der ehemalige Sitz der Firma Grillnberger von vielen Freiwilligen, die hunderte ehrenamtliche Arbeitsstunden für den Aufbau des neuen Kurioseum investierten. Ihnen allen dankte Maria Schmid bei der Eröffnungsfeier.

„Mein Dank geht auch an die vielen Betriebe aus Purgstall und Umgebung, die mir als Sponsoren das alles erst möglich gemacht haben“, sagte Maria Schmid gerührt. „Ein herzliches Danke an meine lieben Kollegen vom BORG - und nicht zuletzt an meinen Mann!“

Neue Öffnungszeiten, Anmeldungen, gibt es unter 0664/1582155 oder auf www.kurioseum.at

