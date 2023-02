Purgstaller Kurioseum hat neues Zuhause

Zu viel verraten will die Purgstaller Physikprofessorin Maria Schmid noch nicht, nur eines: Ende April wird Purgstall um eine einzigartige Attraktion reicher sein: Das neue Kurioseum, das „Museum zum Angreifen“, in der Feichsenstraße 11.

Für Maria Schmid ist es der dritte Umzug mit der von ihr zusammengestellten Science Show. Vom ersten Standort Neubruck zog sie in den Schauraum des ehemaligen Autohauses Hauptmann in der Purgstaller Mariazellerstraße. Auf der Suche nach einem festen Zuhause mit ausreichender Größe für ihre Sammlung fand Maria Schmid im Gebäude der ehemaligen Baufirma Grillenberger die geeigneten Räumlichkeiten. Gemeinsam mit der Hilfe der Gemeinde, vielen Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern wurden die Räume renoviert. Jetzt kann das Kurioseum schon bald seine Schätze ansprechend und übersichtlich auf einer großen Fläche präsentieren.

Erweitertes Angebot für Schulklassen und Gruppen

Nach dem Motto „Schauen, staunen, begreifen“ will die Physikerin mit Witz und Humor naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge einfach darstellen und verständlich erklären. Die Ausstellung entspricht dem Konzept eines Science Centers, wo zahlreiche Gegenstände und Aufgaben zum selbstständigen Experimentieren einladen. Faszinierende Themen aus der Physik und Technik werden verständlich gemacht. Gemeinsam können Große und Kleine ihre Geschicklichkeit testen. Der Name „Kurioseum“ deutet aber auch darauf hin, dass so einige kuriose Stücke in den Ausstellungsräumen zu finden sind. „Für Schulklassen und Gruppen gibt es ein erweitertes Angebot. Zusätzlich kann ein Schnupperkurs Robotik mit Renate Langsam gebucht werden“, erklärt Maria Schmid.

www.kurioseum.at

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.