Wissenschaftspreis an gebürtigen Scheibbser

Seit 1964 fördert das Land Niederösterreich herausragende Forscherinnen und Forscher, die durch ihre Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur wissenschaftlichen Eigenständigkeit des Landes leisten. Neben den traditionellen Würdigungs- und Anerkennungspreisen wurde auch heuer der „Wissenschaft Zukunft Preis“ für den Forschungsnachwuchs in mehreren Kategorien vergeben. Die Verleihung nahmen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf vor. „Gerade dieser Abend unterstreicht, dass uns Wissenschaft und Forschung in Niederösterreich wichtig ist“, sagte die Landeshauptfrau, „denn sie sichert die Zukunft unseres Landes und liefert uns die Antworten auf künftige Herausforderungen.“

Forschung an zukünftigen Batterientypen

Unter den diesjährigen vier Anerkennungspreisträgern ist auch ein gebürtiger Scheibbser, Professor Doktor Stefan Freunberger. Der am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg tätige Stefan Freunberger leitet die Freunberger Forschungsgruppe zum Thema „Materialelektrochemie“. Diese arbeitet daran, Batterien zu entwickeln, die auf Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff oder organischen Stoffen basieren.

„Statt auf Kobalt setzen wir auf häufig vorkommende Elemente wie Kohlenstoff, Schwefel, Sauerstoff und Natrium. Diese Stoffe gibt es überall auf dem Planeten in großen Mengen – und sie können von der belebten Natur auch vollständig recycelt werden”, erklärt der Chemiker. „Bei Batterien, die Schwefel und Sauerstoff nutzen, forschen wir noch an Grundlagen. Bei Batterien mit organischen Materialien aus Kohlenstoff schauen wir schon Richtung Anwendung: Wir könnten in wenigen Jahren Prototypen damit haben. Ich freue mich, dass die Bedeutung dieses Bereichs auch durch die Wissenschaftspreise Niederösterreich anerkannt wurde“, sagt ein glücklicher Freunberger.

Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Bründl

Seine Wurzeln hat Freunberger in Scheibbs, genauer gesagt in St. Georgen/Leys. „Ich bin in Scheibbs geboren und am Bauernhof meiner Eltern in Bründl aufgewachsen. Ich besuche heute noch mein Elternhaus alle paar Wochen“, schildert der heute 44-jährige, der mit 18 Jahren zum Studieren seine Heimat verlassen hat. „Ich habe zuerst in Wien studiert, dann in Zürich und Kanada und war für Forschungsarbeiten auch in Schottland bei einem der Miterfinder der Li Ionen Batterien, sowie in Deutschland und Frankreich. Seit 2020 bin ich Professor am ISTA in Klosterneuburg. Ich wohne mittlerweile auch in der Nähe von Klosterneuburg“, erzählt Freunberger gegenüber der NÖN.

Schon im BORG waren Mathe und Physik die Lieblingsfächer

Den Anstoß zu seiner Karriere haben allerdings durchaus auch drei Lehrer des BORG Scheibbs gegeben, das er nach der Hauptschule in Scheibbs besucht hatte. „Meine Lieblingsfächer waren lange Mathematik und Physik bei Elfriede Strauss und Johann Mathe. Chemie bei Günther Leichtfried kam mir wohl zu kurz, darum studierte ich es dann auch. Ich kann mich noch an seine Aussage erinnern: ,Wer das genauer wissen will, muss Chemie studieren'. Meine Forschung in Elektrochemie gehört zur Physikalischen Chemie und ist darum aber ohne Mathematik und Physik undenkbar“, sagt Freunberger.