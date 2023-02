Neue Kräuterkurse im Alten Rathaus Steinakirchen

Seit September vergangenen Jahres werden verschiedene Veranstaltungen im neu renovierten Rathaus als Zentrum für Bildung und Wissensvermittlung angeboten. Die Gemeinde Steinakirchen hat das alte Rathaus aufwendig renoviert und vermietet diese Räumlichkeiten für Veranstaltungen. Auch Monika Vesely und Thomas Pollak vom KräuterKraftWerk Steinakirchen laden dort zu ihren Kursen über Kräuter und deren Einfluss auf die Immunfunktion des Körpers.

„Wir haben nach geeigneten Räumlichkeiten für unsere Kräuterlehrgänge gesucht und mit dem Rathaus den perfekten Standort gefunden“, betont Thomas Pollak. Die Leidenschaft und Liebe für Pflanzen und Kräuter keimte bei Monika Vesely schon in ihrer Kindheit. „Die Ausbildung bei Karin Buchart war dann die eigentliche Initialzündung“, erwähnt Vesely. „Seither dreht sich alles rund um Pflanzen und Kräuter und deren Verarbeitung. Workshops und Führungen durch den Schaugarten stehen ebenfalls auf dem Programm.“

Am 2. März startet im alten Rathaus der Diplomlehrgang „Pflanzenheilkunde-Praktiker“ des EIAP, des Europäischen Instituts für Angewandte Pflanzenheilkunde. „Das Institut erhebt altes, traditionelles Heilwissen und entwickelt daraus praktisch und selbstbestimmt anwendbare Methoden, die in Lehrgängen vermittelt werden“, ergänzt Thomas Pollak.

Der Lehrgang „Kräutermedizin und Frauengesundheit“ widmet sich ganz der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Frau. Die gebürtige Linzerin und Spezialistin in den Gesundheitsbereichen Magen-Darm und Gynäkologie, Susanne Kaiser, leitet den Kurs. Sie arbeitet als medical herbalist in London und Frankreich und ist Dozentin an der Westminster University.

„Anhand theoretischer Wissensvermittlung und praktischen Gruppenarbeiten werden naturheilkundliche Anwendungen erlernt. Zahlreiche Tipps über eine ausgewogene Ernährung und die Auswirkungen von Vitamin- und Mineralstoffmangel auf den weiblichen Hormonhaushalt runden das Seminar ab“, sagt Vesely.

Infos zum Kurs:

24. Mai, 18.30 bis 19.30 Uhr – kostenloses Webinar zum Thema Frauengesundheit. Anmeldung: monika.vesely@kraeuterkraftwerk.at

Kurs: von 21. Juni bis 23. August

Kursort: Kirchenplatz 4, 3261 Steinakirchen

Ein Teil der Lehreinheiten wird online erfolgen.

Weitere Kurse: www.kraeuterkraftwerk.at

