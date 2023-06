Zaum kema mit Team Buxhofer – Meinungsaustausch in Gresten-Land

Beim „Probegalopp“ im Gasthaus Harreiter von Manfred Teufel in Oberamt 76 diskutierten 17 Interessierte über diverse Themen, wie beispielsweise die Verbundenheit zu Gresten-Land, die Zufriedenheit und Lebensqualität, Entwicklung der aktuell 1.485 Einwohner zählenden Landgemeinde, den Dienst in der Gemeindestube und im Außendienst. Sie nutzten auch die Gelegenheit, aktuelle Informationen und Gemeindethemen zu hinterfragen.

Am vergangenen Donnerstag war das zweite „Zaum kema“ mit Bürgermeister Erich Buxhofer, Vizebürgermeister Herbert Leichtfried und einigen Gemeinderäten bei der Familie Prüller in Unteramt 15 (Außerhoderberg) anberaumt. Mehr als 30 Gemeindebürger waren an diesem Abend anwesend. Diesmal stand auch die Entwicklung der Gemeinde im Fokus.

Die nächsten beiden Termine sind am 15. Juni bei der Familie Allmer in Unteramt 110 und am 27. Juli bei Familie Aigner „Steg“ in Schadneramt 26.