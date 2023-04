Worthington baut Turm der Artenvielfalt

Worthington setzt auf Vielfalt, nicht nur bei der Produktpalette, sondern auch bei der tierischen Artenvielfalt rund um das Worthington-Gelände in Kienberg. Anlässlich des am 22. April stattfindenden „Earth Day“, der in der „Earth Week“ (Woche der Erde) stattfindet, setzte das Unternehmen ein besonderes Statement.

Nämlich mit dem Bau des, von der Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft konzipierten, „Turms der Artenvielfalt“. Der neu entstandene Lebensraum für Tiere aller Art wurde in der Earth Week, gemeinsam mit den Kindern vom Kindergarten Kienberg und den Ehrengästen Eva Thun-Täubert (Österreichische Gartenbau-Gesellschaft), Hofrat Gottfried Kellner (Vizepräsident Österreichische Gartenbau-Gesellschaft) und Peter Fischer-Colbrie (ehemaliger Direktor der Bundesgärten), gefeiert. Zukünftig darf man sich bei Worthington Industries also über neue Kolleginnen und Kollegen aus der Welt der Reptilien, Kleinsäuger, Vögel, Spinnentiere und Insekten freuen.

„Wir setzen uns dafür ein, dass die Umwelt 365 Tage im Jahr im Fokus steht!“, so Gabriele Zeilerbauer, Director of Sales & Sustainability bei Worthington Industries, Sustainable Energy Solutions. Um dies zu schaffen, setzt Worthington auf nachhaltige Praktiken wie Energieeffizienz und Abfallreduzierung wodurch Kosteneinsparungen für das Unternehmen entstehen und Umweltinitiativen unterstützt werden können. Eine derzeit geplante Initiative ist die Modernisierung der betriebseigenen Wasserkraftanlage. „Wir sind uns sicher, dass eine aufstrebende und nachhaltige Zukunft für die Wirtschaft, genauso wie für die die Umwelt möglich ist!“, betont Zeilerbauer.

Der ehemalige Direktor der Bundesgärten Peter Fischer-Colbrie erklärt den Kindern vom Kindergarten Kienberg den Turm. Foto: Worthington Industries

