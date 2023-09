Vom Biohof bis in die Gourmet-Küche

Umgeben von saftigen Wiesen und hügeliger Landschaft liegt der Sonnenhof der Familie Sonnleitner am Nebetenberg in Wang. Dass sich hier Mensch und Tier gleichermaßen wohlfühlen, wird spätestens beim Rundgang durch den landwirtschaftlichen Betrieb klar. Ein solcher fand auf Einladung der Bezirksbauernkammer am vergangenen Mittwoch im Rahmen der „Woche der Landwirtschaft“ statt.

Die Besitzer des Hofes, Maria und Martin Sonnleitner, haben sich bewusst für das Tierwohl entschieden und 2016 den Betrieb von der Milchwirtschaft auf Direktvermarktung umgestellt. Seither leben hier Texas-Longhorn-Rinder, Wildmasthühner und Truthähne. „Das Wohl unserer Tiere steht bei uns an oberster Stelle und natülich auch, dass die Tiere in der frischen Luft gehalten werden“, betont der Landwirt. Seit 2018 gibt es hier auch einen eigenen Hofladen, alle angebotenen Produkte werden direkt am Hof erzeugt. Qualität statt Masse lautet das Motto des Familiebetriebs. Auch die Schlachtung der Tiere direkt am Hof erfolgt stressfrei und artgerecht. „Wir versuchen zudem, alles vom Tier zu verarbeiten“, meint Maria Sonnleitner. Sie ist zuständig für die Produktvielfalt, die im Hofladen jeden Freitag (15 bis 18 Uhr) und Samstag (9 bis 12 Uhr) angeboten wird.

Dass sich diese artgerechte Haltung auch im Geschmack bemerkbar macht, weiß Wolfgang Bauer nur zu gut. Der Küchenchef vom Hotel Schachner in Maria Taferl bezieht seit zwei Jahren die Hühner, die im Hotel-Restaurant den Gästen serviert werden, bei der Familie Sonnleitner. „Wir legen bei unserer Produktauswahl natürlich besonderen Wert auf Regionität und Qualität, dabei ist mir persönlich das Vertrauen in den Herkunftsbetrieb besonders wichtig“, erkärt der Küchenchef.

Transparenz und Herkunftskennzeichnung ist auch für Stefanie Redl besonders wichtig. Sie bietet Sonnenhof-Fleisch, -Hühner sowie „Essen im Glas“ in ihren beiden Regionalläden in Steinakirchen und Blindenmarkt an. „Die Leute kommen gezielt zu uns wegen der Produkte, und weil sie wissen, woher ihr Essen kommt. Da gibt es auch keine Preisdiskussion im Geschäft. Zudem halten wir seit mittlerweile zwei Jahren immer noch unsere Preise, und das trotz der aktuellen Preissteigerungen“, sagt die Unternehmerin.

Wie wichtig solche Betriebe wie der Sonnenhof für die Region sind, betont Kammerobmann Franz Rafetzeder: „Wenn wir das Grünland weiterhin erhalten wollen und die Verwaldung nicht stetig voranschreiten soll, dann braucht es solche Betriebe wie den Sonnenhof. Nur so können die Betriebe ihre Absatzchancen nutzen“. Damit die Produkte vom Hof bei den Abnehmern landen, braucht es aber auch die entsprechende Technologie und den entsprechenden Auftritt durch die Homepage. „All diese Voraussetzungen sind bei der Familie Sonnleitner gegeben“, meint Kammersekretär Johannes Fitzthum.