Zwei Motorradunfälle im Bezirk Scheibbs: Zwei Mal Heli-Einsatz

Am Freitagnachmittag kam es in Lehen bei Oberndorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer kam mit seiner Maschine aus unbekannter Ursache zu Sturz und rutschte in den Straßengraben. Nach medizinischer Erstversorgung durch das Rote Kreuz vor Ort wurde der Motorradlenker mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum geflogen. Während dem Rettungseinsatz und bei der Bergung des Motorrads durch die FF Hub-Lehen war die Landesstraße kurzfristig für den Verkehr gesperrt.

Am Sonntagvormittag krachte es dann auf der LB 28 im Gemeindegebiet von St. Anton. Ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk Lilienfeld lenkte sein Motorrad von Scheibbs kommend in Richtung Annaberg. Zur gleichen Zeit fuhr ein 48-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk St. Pölten-Land mit seiner Maschine in die Gegenrichtung. In einer bergaufwärts führenden Rechtskurve kam der 76-jährige Motorradlenker zu weit auf die Gegenseite. Die beiden Motorräder kollidierten, beide Fahrer kamen zu Sturz. Der 76-Jährige wurde dabei in die angrenzende Waldböschung geschleudert und schwer verletzt. Nach Erstversorgung vor Ort flog ihn der Christophorus 15 ins Landesklinikum Amstetten. Der zweite Motorradfahrer wurde lediglich leicht verletzt und vom Roten Kreuz ins LK Scheibbs eingeliefert.

An beiden Motorrädern entstand schwerer Sachschaden. Die LB 28 war während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.