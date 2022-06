Blühsterreich machte Station in Scheibbs .

Am Freitag fand am Scheibbser Wochenenmarkt bei regnerischem Wetter das „Wochenmarkt-Festal“ statt. Zahlreiche Marktbeschicker waren vor Ort und verkauften wie gewohnt ihre regionalen Spezialitäten und leckeren Speisen. Höhepunkt dieses Mal war aber, dass die „Blühsterreich-Tour“ von „Natur im Garten“ Station in Scheibbs machte.