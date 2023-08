5.000 Euro-Spende für hilfsbedürftige Scheibbser Familie

Ein Abend im Salon Lydia hieß es Ende Juni im Autohaus Pruckner in Scheibbs. Eingeladen zu diesem Kabarettabend mit Lydia Prenner-Kasper hatte die Sparkasse Scheibbs. Traditionell stellt diese diesen Kabarettabend kurz vor den Sommerferien in den Dienst der guten Sache. Dieses Jahr kamen insgesamt 2.760 Euro an Spenden herein. Die Sparkasse Privatstiftung stockte diese Summe auf 5.000 Euro auf. Diese 5.000 Euro kommen einer bedürftigen Scheibbser Familie zugute.

In der Vorwoche erfolgte nun die Übergabe der 5.000 Euro-Spende durch die beiden Sparkassen-Vorstände Mario Nefischer und Florian Klemm an Susanne Rotter von der Lebenshilfe Niederösterreich, die die unterstützte Familie in Scheibbs betreut. Mit der Spende können für den Sohn der Familie notwendige Anschaffungen für die bessere Verständigung und Meisterung des Alltags angeschafft werden.

„Wir freuen uns, mit dem Kabarett nicht nur den Gästen einen unterhaltsamen Abend geboten zu haben, sondern auch einen wohltätigen Beitrag in der Region zu leisten“, betont Sparkassen- und Stiftungsvorstand Mario Nefischer.