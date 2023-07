Wieselburg: Spatenstich für neues Wohnprojekt

Stilvoll und leistbar werden sie sein, die 26 neuen Wohnungen zur Miete mit Kaufoption, die ab sofort in der Ybbser Straße in Wieselburg entstehen. Bereits im Herbst 2024 sind die Wohnungen bezugsfertig und bereit, den steigenden Wohnbedarf in der Region zu decken. Zeitgemäße Architektur und grüne Wohnumgebung sprechen ebenso für die Anlage wie ihre funktionale Planung. Neben den Wohnungen mit 53 bis 95 m² Wohnfläche und privaten Freiflächen entstehen überdachte Fahrradabstellplätze, ein Kinder- und Jugendspielplatz sowie Begegnungsbereiche rund um die Anlage.

Mit dem Spatenstich, zu dem Abgeordneter zum Nationalrat Andreas Hanger, Wirtschaftsstadtrat Josef Lechner, Alpenland-Obfrau-StellvertreterJürgen Putz und Alpenland-Technik-Vorständin Theresa Reiter zusammentrafen, beginnen jetzt die Bauarbeiten für das Wohnprojekt. „Das Zuhause ist der wichtigste Platz auf der Welt. Das macht deutlich, warum die Wohnbauförderung ein derart wichtiges sozialpolitisches Instrument ist. Ohne geförderten Wohnbau wären Wohnprojekte wie dieses hier kaum zu leistbaren Preisen für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner umsetzbar“, betont Andreas Hanger, Abgeordneter zum Nationalrat, beim Spatenstich in Wieselburg.

Die 26 Wohnungen sind vom Land Niederösterreich gefördert und werden in Miete mit Kaufoption vergeben. Wohnungsgrößen zwischen 53 und 95 Quadratmetern sprechen unterschiedliche Zielgruppen an. Eigengarten, Terrasse oder Balkon erweitern die Wohnfläche ins Freie. Josef Lechner, Stadtrat für Wirtschaft in Wieselburg, betont: „Wieselburg ist eine lebendige Einkaufs-, Wirtschafts- und Wohnstadt. Daher besteht nach wie vor Nachfrage nach Wohnraum. Dieses Projekt ist ein weiterer wichtiger Beitrag zu einer positiven Stadtentwicklung.“

Genau darum geht es Alpenland: „Wir wollen qualitätsvollen, leistbaren Wohnraum dort schaffen, wo Bedarf besteht. Das ist unsere ureigenste Aufgabe als gemeinnütziger Bauträger. Es ist für uns selbstverständlich, die Standortgemeinden und die umliegende Region dabei intensiv einzubeziehen. Dadurch entstehen individuelle Wohnprojekte mit Mehrwert“, bekräftigt Alpenland-Obfrau-Stellvertreter Jürgen Putz.

So fügt sich die neue Wohnhausanlage optimal in die bestehende Siedlungsstruktur ein. Die ebenso stilvolle wie funktionale Architektur schafft ausreichend Platz für ein gutes Miteinander. Überdachte Fahrradabstellplätze und ein ansprechender Begegnungsbereich sind mitgeplant. Darüber hinaus wird ein Kinder- und Jugendspielplatz auf einer der großzügigen Grünflächen rund um die Wohnanlage entstehen. „Die Wohnanlage ist so konzipiert, dass zukünftige Erweiterungen bereits jetzt mitgeplant werden. Die Anordnung der Baukörper auf dem Areal folgt sanft der natürlichen Topografie des Geländes. Wie bei allen Projekten achten wir auf eine ökologische Bauweise, Barrierefreiheit und eine gute Erschließung“, berichtet Alpenland-Technik-Vorständin Theresa Reiter.

Interessenten können sich ab sofort auf www.alpenland.ag für die Wohnanlage vormerken lassen.