Perwarth: Bieterverfahren für Bauparzellen ist eröffnet

Die Gemeinde Randegg ist von den Einwohnerzahlen her eine Wachstumsgemeinde. Das könnte sich schon bald weiter steigern. Denn in der Katastralgemeinde Perwarth stehen nun insgesamt 31 Bauparzellen zum Verkauf an. Die Parzellen, die sich im Eigentum der Landwirtschaftlichen Bundesversuchswirtschaften GmbH aus Wieselburg (BVW) befinden, werden von dieser in einem Bieterverfahren verkauft. Für die ersten 14 Parzellen für Einfamilienhäuser sowie für fünf Bauparzellen für Reihenhäuser – allesamt mit einer Fläche zwischen 900 und 1.000 Quadratmetern – ist das Bieterverfahren bis 19. Oktober, 12 Uhr, geöffnet. Schriftliche Angebote können an die BVW abgegeben werden. Der Richtpreis liegt zwischen 56 und 66 Euro für den Quadratmeter.

„Wir freuen uns als Gemeinde natürlich, dass hier Bewegung in den Verkauf der Parzellen kommt und wir neue Baugründe anbieten können. Aber natürlich ist für uns das Bieterverfahren auch etwas zweischneidig, weil dadurch Randegger Familien keine Bevorzugung haben und es hier durchaus einige Anfragen schon gegeben hätte. Aber so sind halt die Chancen für alle gleich“, erklärt Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger.

Mehr Infos direkt am Randegger Gemeindeamt oder unter www.randegg.at.