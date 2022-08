Albumveröffentlichung von Karin Kienberger: „Der Abend wird ein Fest“

Werbung

„Geschichten, die unter die Haut gehen, Musik zum Träumen und Genießen – aber auch zum Lachen und Staunen“, heißt es auf der Homepage der Musikerin Karin Kienberger. Am 16. September veröffentlicht die zweifache Mama, die in Wolfpassing zuhause ist, ihr neues Album „I bin do“. Die gebürtige Mühlviertlerin entdeckte bereits in ihrer Jugend das Schreiben von Liedern für sich. Für ihr Debütalbum „Wos is dei Liad“ erhielt sie 2016 den „Austrian Newcomer Award“. Aktuell schafft es ihre Single „Fliagn“ in die ORF-Radios.

Inspiration für ihre Songs findet Kienberger im Alltagsleben und bei Menschen in ihrem Umfeld. Auf ihrer neuen CD wird beispielsweise ein Lied zu finden sein, das sie ihrer Tochter widmete. Zudem dienen als Ideenquelle die gesellschaftlichen Entwicklungen. Humor mit einer gewissen Selbstironie kommen dabei nie zu kurz. „Ich denke, dass sich viele in meinen Songs gut wiederfinden können, denn es geht um ein Gefühl, das jeder kennt. Die Lieder docken genau da an und jeder fühlt seine eigene Geschichte“, so die Wolfpassingerin zu der Wirkung ihrer Werke auf ihre Hörer.

In weniger als einem Monat ist es so weit und Hörer können ihr Album „I bin do“ anhören. „Es ist ein super poppiges Dialekt-Album mit einer guten Mischung aus verschiedensten Emotionen und Humor“, erzählt Karin Kienberger.

Gemeinsam mit ihrer Band, bestehend aus Klaus Lahner am Bass, Christoph Sztrakati am Schlagzeug und Thomas Hechenberger an der E-Gitarre, gibt die Liedermacherin am Freitag, 16. September, um 21 Uhr ein Premierenkonzert zum neuen Album. „Der Abend wird ein Fest mit einer grandiosen Band. Besucher können sich auf eine super Stimmung und ein cooles, poppiges Konzert freuen“, verrät Kienberger.

