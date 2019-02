Ein Hochzeitsbild unter hundert Glühbirnen in einem Waldstück in Wolfpassing. Diese Idee hatte Fotograf Daniel Schalhas schon länger im Kopf. Mit Carina und Gerhard Hager setzte er diese vergangenen August in die Tat um. Nach dem Award für den besten Hochzeitsfotografen in NÖ wurde jetzt auch ein Foto desselben Shootings vom Hochzeitsportal „Hochzeits-Fotograf“ als schönstes Brautpaarbild in NÖ ausgezeichnet.

„So etwas macht man nicht schnell schnell. Ich versuche, mich bei ein paar Projekten im Jahr selbst kreativ zu fordern. Das macht für mich den Mehrwert aus“, sagt der gebürtige Wolfpassinger, der in Amstetten das Fotostudio „Inshot“ betreibt. Die Location hat er im Wald seines Nachbarn gesucht. Lichteinfall, die Höhe der Äste – alles musste perfekt sein. Einen gesamten Tag hat Schalhas in das Projekt investiert. „Da geht es auch darum, meinen persönlichen Blödsinn auszuprobieren. In dem Fall ist uns das zum Glück gelungen“, lacht er.

Wetter spielte nicht mit

Das Shooting selbst fand wetterbedingt übrigens gar nicht am Hochzeitstag statt. „Wir haben uns für ein After-Wedding-Shooting bereit erklärt. Daniel hatte alles perfekt vorbereitet“, erzählt Carina Hager. Etwa zwei Stunden stand das Paar vor der Kamera. „Wir sind keine Models. Dementsprechend waren wir wirklich nervös. Das Team von ‚Inshot‘ hat uns aber aufgelockert und immer dafür gesorgt, dass wir ein natürliches Lächeln auf den Lippen haben“, schildert die gebürtige Wangerin.

Erinnern wird sich das Paar noch lange an das Shooting. „Ein Bild hängt riesengroß bei uns in der Wohnung. Per Whatsapp bekomme ich die Fotos regelmäßig geschickt, wenn sie jemand entdeckt“, grinst Hager.