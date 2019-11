Apotheken-Diskussion:Hausapotheken für Einarztgemeinden .

Die Plattform Einarztgemeinde hat in mehreren (Land-)Gemeinden, auch in Wolfpassing, eine Umfrage zum Thema Hausapotheke gestartet. Dabei stellte sich heraus, dass viele Bürger eine Hausapotheke als sinnvoll in ihrer Heimatgemeinde erachten würden.