Intendantin Meister-Sedlinger: „Es wird ein Theaterfest im Schloss“

Im Vorjahr gastierten Intendantin Christina Meister-Sedlinger und ihr Ehemann und Produktionsleiter Martin Sedlinger erstmals mit ihrem Theatersommer im Schloss Wolfpassing. Heuer spielt man Peter Turrinis Komödie „Der tollste Tag“. Premiere ist am kommenden Freitag, 5. August, um 19.30 Uhr im Schloss Wolfpassing.

„Im Vorjahr war es ein erstes Herantasten an den neuen Aufführungsort und das Publikum. Die diesjährige Inszenierung ist um einiges aufwendiger, größer und pompöser wie im Vorjahr – von der Besetzung, den Kostümen bis zur Inszenierung und der Musik. Es wird ein wirkliches Theaterfest im Schloss“, verspricht Christina Meister-Sedlinger.

Dabei verliefen die Probenarbeiten nicht ganz ohne Probleme. „Auch wir hatten mit Corona-Ausfällen zu kämpfen. Unser Regieassistent Simon Glösl musste immer wieder einspringen, bis er selbst ausgefallen ist, weil seine gesamte Familie bis auf ihn Corona hatte. Die vergangenen zweieinhalb Wochen haben wir fast durchgehend tagtäglich zehn Stunden geprobt.

Denn Regisseur Daniel Pascal fordert uns. Wir haben jeden Charakter genau erarbeitet, jeden Schritt, jeden Blick, jeden Satz genau einstudiert – das ist natürlich nicht einfach, wenn immer jemand ausfällt. Aber wir sind bester Stimmung und überzeugt, dass das Publikum diesen Aufwand schätzen wird. Es wird toll“, garantiert Christina Meister-Sedlinger, die so wie Regisseur Daniel Pascal ja auch selbst ebenfalls wieder auf er Bühne zu sehen sein wird.

Der Premiere am Freitag, für die es nur mehr Restkarten gibt, fiebert das Ensemble natürlich besonders entgegen. Noch aufgeregter ist man allerdings, wenn man an den 11. August denkt. „Da hat Peter Turrini zugesagt, nach Wolfpassing zu kommen. Das ist eine große Ehre für uns. Er freue sich total und sei schon sehr gespannt, was wir im schönen Wolfpassing mit seinem Stück so treiben, hat er mir als Antwort auf die Einladung geschrieben“, erzählt Christina Meister-Sedlinger.

Mit dem Kartenvorverkauf ist Meister-Sedlinger zufrieden. Von den zehn Aufführungen – gespielt wird bis zum 20. August – ist zwar vorerst erst eine komplett ausverkauft (18. August), aber „die Leute sind heuer mutiger als im Vorjahr. Der Vorverkauf läuft gut. Dennoch: es gibt noch genug freie Plätze“, lässt Meister-Sedlinger wissen.

www.theatersommer-wolfpassing.at

