Zimmerbrand: FF-Kamerad in zivil leistete wichtige Vorarbeit

Bereits zum zweiten Mal in diesem Monat, musste die Feuerwehr Zarnsdorf zu einem Zimmer- und Küchenbrand ausrücken. Beim Einsatz Anfang Feburar konnte Gott sei Dank rasch Entwarnung gegeben werden, da das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht war. Nicht so am vergangenen Dienstag. Da wurden gegen 10 Uhr neben der FF Zarnsdorf auch die Feuerwehren Steinakirchen und Wieselburg zu einem Zimmerbrand in der Dorfstraße nach Zarnsdorf alarmiert.

