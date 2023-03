Arbeitsgruppe tüftelt an Kulturstrategie für Scheibbs

Nach ersten Vorberatungen und Gesprächen in der Arbeitsgruppe mit Sandra Kettinger von der Kultur.Region.Niederösterreich wurde mit ihr auch ein erster Workshop mit den Scheibbser Kulturanbietern und Veranstaltern durchgeführt. Ziel war es, herauszuarbeiten, wie Kultur in Scheibbs definiert wird, welche kulturellen Schwerpunkte in Zukunft gesetzt werden sollen und welche kulturelle Identität Scheibbs hat.

Ergebnisse werden präzisiert

Auch eine bessere Vernetzung der einzelnen Kulturanbieter, Veranstalter, Vereine, Museen und dergleichen war eines der Themen. Die Ergebnisse werden nun von Kettinger aufbereitet und sollen in einem weiteren Workshop präzisiert werden und als Basis für die Erstellung einer Kulturstrategie für Scheibbs dienen.

