Eisbaden im sechs Grad kalten Wasser der kleinen Erlauf

Der Workshop wird von Christoph Fallmann aus Kienberg/Gaming, einem diplomierten Funktional-, Gesundheits- und Personaltrainer, geleitet. Ihm zur Seite steht Julia Stamminger aus Wolfpassing, Diätologin und Leiterin der Gesunden Gemeinde von Steinakirchen am Forst. Fallmann hat eine Ausbildung zum Eisbaden in Wien absolviert und schon Workshops im Naturpark Ötscher Tormäuer geleitet. Auch Stamminger ist begeistert vom Eisbaden und geht regelmäßig ins kalte Wasser.

Eisbaden stärkt Immunsystem

Eisbaden wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Es stärkt unter anderem das Immunsystem, sorgt für Glücksgefühle, wirkt entzündungshemmend und kurbelt den Stoffwechsel an. „Durch die gemeinsame Leidenschaft für die Kälte und der vielen positiven Effekte des Eisbadens auf die Gesundheit haben wir uns dafür entschieden, unser gesammeltes Wissen durch Workshops auch Menschen im ländlichen Bereich zugänglich zu machen, denen es alleine ohne Vorbereitung zu gefährlich ist“, erklären die beiden. Die körperliche Gesundheit ist Voraussetzung. Im Zweifelsfall sollte eine ärztliche Abklärung erfolgen.

Ausklang am Lagerfeuer

Der Eisbade-Workshop ist auf eine Gruppengröße von fünf bis maximal zehn Teilnehmer ausgerichtet. Beim Workshop erfahren sie, wie sie sich am besten auf das Eisbaden vorbereiten, bevor sie gemeinsam und unter Anleitung ins kalte Wasser gehen. „Wichtig ist eine richtige Atemtechnik. So kann man sich auf die Körperwahrnehmung fokussieren und sofort reagieren, wenn etwas nicht stimmt“, erklärt Fallmann. Beim Ausklang am Lagerfeuer wurden die gesammelten Erfahrungen nachbesprochen. Für die nächsten drei Termine sind noch wenige Plätze frei. Bei Interesse kann man sich bei Julia Stamminger unter der Nummer 0664/3965200 anmelden.

Freitag, 17. März 2023, 16:30 Uhr

Freitag, 24. März 2023, 16:30 Uhr

Freitag, 31. März 2023, 16:30 Uhr

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.