NÖN: Worthington wurde zum 13. Mal unter den „Besten Arbeitgebern Österreichs“ gereiht und zum vierten Mal in Folge auf Platz eins. Was bedeutet das gerade in Coronazeiten?

Timo Snoeren: In Krisenzeiten merkt man mehr denn je, wie wichtig es ist, in das Wohlbefinden der Belegschaft zu investieren. Der Vertrauensvorschuss, den uns unsere Mitarbeiter mit ihren guten Bewertungen in der Great-Place-To-Work-Umfrage zu Teil werden lassen, ist ein bedeutender Konkurrenzvorteil.

Im Vorjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von ca. 100 Millionen Euro. Wie wirkt sich die Krise auf den Umsatz 2020 aus?

Snoeren: Diese Krise macht sich in fast allen Bereichen der Wirtschaft weltweit bemerkbar. Wir sind unseren Mitarbeitern sehr dankbar, dass sie weiterhin zur Arbeit kommen, um den stark gestiegenen Bedarf an medizinischen Sauerstoffflaschen für Krankenhäuser in ganz Europa zeitgerecht zu produzieren. Trotzdem spüren wir beispielsweise im Umsatz unserer Erdgastanks die europaweiten Werksschließungen der Automobilindustrie. Auch wir haben Kurzarbeit angemeldet. Ziel ist es, mit dieser Unterstützung nach der Krise wieder rasch mit 100 Prozent durchstarten zu können.

Worthington investiert 7,25 Millionen Euro in den Werksausbau. Kann der Eröffnungstermin am 17. Juli eingehalten werden?

Snoeren: Wir liegen beim Baufortschritt des Gebäudes gut im Zeitplan. Wegen der Corona-Ausgangssperre erwarten wir lediglich ein bis zwei Monate Verzögerung bei der Schulung der neuen Mitarbeiter sowie bei der Kommissionierung der Anlagen. Am Eröffnungstermin können wir auf jeden Fall festhalten. Auf die dazugehörige Party müssen wir aber leider noch etwas warten, aber: Je länger wir warten, umso größer wird das Fest!