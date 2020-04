Zum vierten Mal in Folge bester Arbeitgeber .

In der Vorwoche verlieh Great Place to Work® Österreich Worthington Industries Austria den ersten Platz in der Kategorie „Large“ (250-500 Mitarbeiter) und das zum vierten Mal in Folge. Mit dieser Auszeichnung zählt der Kienberger Hersteller von Hochdruckbehältern insgesamt zum 13. Mal zu den besten Arbeitgebern Österreichs. Dies bestätigt dem Betrieb kontinuierlich eine ausgezeichnete Arbeitskultur.