Großes Ehrenzeichen der Republik für Wieselburger Klaus Lercher

Der 52-jährige Klaus Lercher aus Wieselburg, Vorstand und Eigentümer von Österreichs größtem Personaldienstleister TTI Group und heuer auch Präsident des Wieselburger Lions Club, erhielt diese große Auszeichnung für seinen Einsatz für den Wirtschaftsstandort Österreich und für seine Belegschaft während der Covid-Krise.

„Klaus Lercher verkörpert den Unternehmer im modernen Sinn, bei dem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an erster Stelle stehen“, würdigte Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, die die Ehrung im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit am vergangenen Mittwoch vornahm.

Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch die Krise

Während der Covid-Krise meinte Lercher: „Jetzt wäre der Moment, wo jahrelang loyale Mitarbeiter den Arbeitgeber brauchen. Wir haben die moralische Verpflichtung zu helfen – solange es geht. Ich werde mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam durch die Krise gehen, niemand soll zurückbleiben.“

Dieser Idee folgten Taten. Bereits im Frühstadium der Pandemie organisierte Lercher für Mitarbeiter auf freiwilliger Basis kostenlose Grippeimpfungen oder Gehaltsvorschüsse, um – bedingt durch die Kurzarbeit – den Mitarbeitern etwaige finanzielle Sorgen frühzeitig zu nehmen. Die gesamte Belegschaft wurde in enger Kooperation mit dem Betriebsrat auch kostenlos mit FFP-2-Masken versorgt.

Heute zählt die TTI Group mehr als 4.500 Beschäftigte

Gleichzeitig investierte Lercher in den Wirtschaftsstandort Österreich zu einem Zeitpunkt, als andere ihre Aktivitäten zurückfuhren. So konnte der Mitarbeiterstand sogar erhöht werden. Heute hält die international agierende TTI Group mit Hauptsitz in St. Florian in Oberösterreich bei mehr als 4.500 Beschäftigten.

Bei all seinen Aktivitäten band Lercher Betriebsrat und Gewerkschaft immer stark ein. Als erstes Unternehmen unterzeichnete die Österreich-Tochter TTI Austria gemeinsam mit der Gewerkschaft PRO-GE im Sommer 2022 ein Fairnessabkommen, bei dem es vor allem um nachhaltig hochwertige Standards in der Qualität der Arbeitsverhältnisse geht.