Gresten präsentierte sich musikalisch

Das diesjährige Wunschkonzert des Blasorchesters Gresten spannte heuer den musikalischen Bogen vom Marsch „Tiroler Adler“ bis zur Filmmusik „Der mit dem Wolf tanzt“ und dem Stück „Wings to fly“, mit dem die Grestner Musiker im Oktober 2022 bei der Konzertmusikbewertung in Reinsberg angetreten waren.

Im zweiten Teil des Konzerts unterstützte ein Ensemble des Chors „Augua Voigas“ das Blasorchester gesanglich. Mit dem letzten Pop-Musik-Stück, dem Medly Tobbie, setzten die dirigierenden Kapellmeister Thomas Karner-Vogel und sein Stellvertreter Philipp Osanger zum Wunschprogramm neue musikalische Höhepunkte. Durch das Programm führten Helga Grasberger und Sabine Osanger, die die „eingesammelten Wünsche“ mit gebotener Routine den vielen Besuchern vermittelten.

Bezirksobmann Werner Pitzl dankte langjährigen aktiven Mitgliedern des Blasorchesters mit der Ehrenmedaille in Gold Gerhard Karoh (60 Jahre), Rudolf Füsselberger und Peter Aigner (50) sowie in Silber Andreas Dorner, Sabine Steinberger (25) und in Bronze Judith Braun, Julia Zahnt (15). Das Jugendleistungsabzeichen in Silber verlieh er Irene Pöchacker, jenes in Bronze Michael Gruber.

Bürgermeister Erich Buxhofer nützte die Gelegenheit, dem bisherigen Obmann des Blasorchesters Gresten Rudolf Füsselberger für seinen vorbildlichen Einsatz seit 2008 das Silberne Ehrenzeichen der Gemeinde Gresten-Land zu verleihen. Gleichzeitig versprach er seiner Nachfolgerin Barbara Menholz weiterhin vollste Unterstützung.

Foto: Hans Karner

