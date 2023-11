Tourismuszahlen haben das Vor-Corona-Niveau fast erreicht

Über 100 Personen, darunter die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden, Moderator Max Mayerhofer sowie Mostviertel Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt konnte Ybbstaler Alpen Obmann Friedrich Fahrnberger im Pfarrkultursaal von Göstling begrüßen. Bettina Rehwald, Projektleiterin in der Eisenstraße, wurde in den Vorstand des Vereins Ybbstaler Alpen kooptiert und der Vereinsvorstand auf Antrag des Rechnungsprüfers entlastet.

Erfreuliche Bilanz für die Mitglieder: Die Tourismuszahlen haben die Vor-Coronazeit fast eingeholt. Verglichen mit dem Rekordjahr 2019, könnte es – wenn sich das vierte Quartal so weiterentwickelt wie bisher – noch in diesem Jahr gelingen, gleichzuziehen.

Wie wichtig die Tourismusinformations-Anlaufstellen in den Gemeinden Göstling/Lackenhof, Lunz am See und Waidhofen sind, zeigen neben anderen Effekten die Zahlen der Anfragen – per E-Mail 1.873, telefonisch 5.848 und vor Ort 8.111 – zwischen 1. Oktober 2022 und 30. September 2023. Dahinter vermutet man noch ein weiterhin hohes Entwicklungspotenzial, wenn man bedenkt, dass nur ca. ein Drittel aller touristischen Mitgliedsbetriebe, das sind knapp 200 Hotels, Zimmervermieter und Angebotsträger im Tourismusverein Ybbstaler Alpen online buchbar sind.

Das spornt an, die online buchbaren Anbieter möglichst stark zu erhöhen und in gleichem Maße steigend die WildeWunderCard ins Spiel zu bringen. Dabei nimmt der Verein Ybbstaler Alpen schon jetzt, verglichen zur Mostviertel Tourismus GmbH, eine vorbildliche Stellung ein. Bei einem nachvollziehbaren Brutto-Gesamtumsatz von 1.275.247 Euro im Mostviertel Tourismus entfallen allein auf Buchungen in den Ybbstaler Alpen 765.540 Euro, die auf zahlreiche Angebote in der Region zwischen Ötscher bis Waidhofen/Ybbs zwischen Jänner bis Dezember 2022 zurückzuführen sind.

Die touristische Vielfalt der Region zusammengefasst und klar definiert, werden die Kompetenzfelder in der Mostviertel Tourismusstrategie 2025 Natur aktiv & alpin, Genuss & Kulinarik sowie Kunst & Kultur genannt. Dementsprechend wartet auf die acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive YA-Geschäftsführer Herbert Zebenholzer ein breites Betätigungsfeld in den Tourismusstellen Lunz am See, Göstling und Waidhofen an der Ybbs, wobei Lackenhof/Gaming von Göstling aus mitbetreut wird. Entsprechend optimistisch gehen die Touristiker der Region Ybbstaler Alpen in die kommenden Jahre.