Aufgrund der aktuell gültigen Ausreiseregelungen im Bezirk Scheibbs müssen auch Radfahrer, die am Ybbstalradweg zwischen Göstling und Hollenstein (Bezirk Amstetten) unterwegs sind, an der Bezirksgrenze gegebenenfalls einen negativen Testbescheid vorweisen können.

Am vergangenen Freitag startete der Ybbstalradweg in die neue Saison, seit Samstag kann somit der Streckenabschnitt zwischen Ybbs und Hollenstein uneingeschränkt genutzt werden. Das Teilstück zwischen Hollenstein und Lunz am See konnte aufgrund der aktuellen Schneelage dagegen noch nicht freigegeben werden. Eine Befahrung dieses Abschnittes erfolgt bis zur offiziellen Freigabe auf eigene Gefahr. Voraussetzung dafür ist je nach Streckenverlauf ein negatives Covid-Testergebnis.

Wenn die gleiche Strecke bei einer Radtour zur Hin- und Rückfahrt benützt – der Ybbstalradweg also beispielsweise von Waidhofen in Richtung Lunz am See und auf derselben Strecke auch wieder retour befahren – wird, gilt dies nicht als „Durchreise“, die einen Ausreisetest obsolet machen würde. An der Bezirksgrenze, zwischen Göstling und St. Georgen/Reith, ist deshalb gegebenenfalls ein negativer Testbescheid vorzulegen. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden (bei einem Antigen-Test) beziehungsweise 72 Stunden (bei einem PCR-Test) sein.

Keine Testpflicht für „Transitpassagiere“

Radfahrer, die sich „nur“ auf der Durchreise durch den Bezirk Scheibbs befinden, die die Rückfahrt zum Ausgangspunkt also auf einer anderen Strecke absolvieren als die Hinfahrt – z. B. von Lunz weiter über Gaming, Gresten und Ybbsitz (Bezirk Amstetten) retour nach Waidhofen fahren – gelten als Transitpassagiere. In diesem Fall ist deshalb an der Bezirksgrenze kein negativer Testbescheid erforderlich. Radfahrer, die sich ausschließlich im Bezirk Scheibbs bewegen, brauchen ebenfalls keinen negativen Test.

Alle Teststraßen in der Region sind unter www.ybbstalradweg.at zu finden.