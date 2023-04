Es grünt so grün im BIGS in Gaming

Klimaschutz ist für viele junge Menschen von großer Bedeutung. Die „youngCaritas“ bietet dafür nun mit ReinSaat GmbH die nötigen Rahmenbedingungen. Mit der Aktion „SAATs so GUT!“ können die Teilnehmer in vielfacher Hinsicht einen nachhaltigen Beitrag leisten und darüber hinaus ein soziales Projekt unterstützen. Gemeinsam mit dem Caritas-Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe in Gaming wurde nun das Pilotprojekt gestartet.

Die 1. Klasse der 3-jährigen Fachschule für Sozialberufe (FSB) startete nun gemeinsam mit Klassenlehrerin Brigitte Abl und Johanna Yagi, Expertin der ReinSaat GmbH, in den Frühling. Bereits im Vorfeld diskutierten die Schüler über Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit. Danach wurden im Schulgarten in mehreren Hochbeeten verschiedene saisonale Gemüsesorten gepflanzt. Das Saatgut stammt aus biologisch-dynamischem Anbau. Gleichzeitig wird an neuen Sortenversuchen gearbeitet.

Ziel ist es, die Ernte zu einer gesunden Jause oder weiteren Produkten zu verarbeiten. Diese können dann entweder für den guten Zweck verkauft oder direkt in eine soziale Einrichtung gebracht und zum Beispiel mit einer Kochaktion verbunden werden. „Die Aktion soll für die Themen Umwelt, Nachhaltigkeit und regionalen Anbau sensibilisieren und die Möglichkeit schaffen, aus selbst gezogenem Gemüse etwas Wertvolles herzustellen und damit soziales Engagement zu ermöglichen“, meint Stefan Schmalhofer von der youngCaritas St. Pölten & NÖ West.

Auch Barbara Heigl, Direktorin des BiGS, ist von der Aktion begeistert: „Die Schüler konnten in den vergangenen Wochen durch die wertvolle Zusammenarbeit mit der ReinSaat GmbH viel über Nachhaltigkeit und den richtigen Anbau lernen. Die Klasse freut sich nun auf die regelmäßige Pflege der Pflanzen und hofft natürlich auf ein tolles Ernteergebnis, um damit sich und anderen eine Freude machen zu können.“

Die Jungpflanzen müssen pikiert und gegossen werden, damit sie sich weiter gut entwickeln können. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es warm genug ist, ins Freie gepflanzt. Foto: Franz Gleiß, Franz Gleiß

