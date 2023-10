Gaminger Vereins-Stammtisch ging in die erste Runde

Insgesamt 21 interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten am ersten Montag im Oktober die Chance, sich im Rahmen eines Stammtisch-Treffens über das Angebot des Vereins „Zeitbank-Plus – Mehr Lebensqualität für Jung und Alt“, welcher nach dem Prinzip von gegenseitigem Geben und Nehmen funktioniert, zu informieren. Hinter diesem Modell versteckt sich eine Form der organisierten Nachbarschaftshilfe, wo Hilfsdienste untereinander ausgetauscht werden können.

„Wir hatten bei unserem ersten Treffen die Gelegenheit, Fragen von Interessierten zu klären und Beitrittserklärungen einzusammeln. Mit der Besucherzahl waren wir sehr zufrieden. Generell war es ein sehr netter Abend“, blickt Community Nurse Werner Oberegger glücklich auf den ersten Stammtisch des Vereins zurück.

Aktuell wirken 13 Menschen im Verein mit, wobei man sich immer über neue Anmeldungen freut, wie Vereinsobmann Werner Oberegger betont: „Unser Wunsch ist es, dass alle Altersgruppen vertreten sind. Zurzeit haben wir mehr ältere Mitglieder. Wir haben aber doch das Glück, dass sich auch ein paar jüngere Leute interessieren.“

Entstanden ist die Idee zur „Zeitbank-Plus“-Vereinsgründung durch den Wunsch einer informellen Nachbarschaftshilfe, welcher von der Gaminger Bevölkerung geäußert wurde. Ob Kinterbetreuung, Fahrtendienste, Hilfe bei technischen Problemen sowie Unterstützung beim Kochen, Einkaufen gehen, Reifen wechseln oder bei der Gartenarbeit, jedes Vereinsmitglied kann hilfreiche Tätigkeiten anbieten und verschiedenste Hilfestellungen wiederum in Anspruch nehmen. Der Art der Hilfsdienste sind dabei kaum Grenzen gesetzt, denn jeder soll in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens seine Talente und Fähigkeiten einbringen. Für jede geleistete Stunde wird dann ein Zeitgutschein in die Datenbank eingespeichert. Bei Bedarf kann dieser für eine Hilfestellung im selben Zeitausmaß wieder eingetauscht werden. So helfen sich die Mitglieder gegenseitig bei der Bewältigung von großen und kleinen Herausforderungen im Alltag.

Über den Stundentausch hinaus dient der Verein durch die gelebte Hilfsbereitschaft ebenso als soziales Netzwerk. So sollen auch die monatlichen Stammtisch-Runden den Zusammenhalt und das Miteinander in der Gaminger Bevölkerung stärken. „Bei den Stammtischen können jederzeit gerne auch Interessierte teilnehmen, die sich noch nicht sicher sind, ob sie Mitglied werden möchten. Dann können wir dort direkt etwaige Fragen beantworten und Informationen weitergeben“, freut sich Werner Oberegger bereits auf das nächste Treffen, welches am 6. November um 18 Uhr in der Kartause stattfinden wird. Am ersten Montag im Dezember steht dann der letzte Stammtisch in diesem Jahr auf dem Programm. Die Termine für die regelmäßigen Vereinstreffen im Jahr 2024 werden noch bekannt gegeben, denn auch im kommenden Jahr soll es eine Austauschmöglichkeit für alle Vereinsmitglieder geben, um verschiedene Themen zu diskutieren, Fragen zu stellen und Hilfsdienste zu organisieren.