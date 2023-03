Kartenvorverkauf für wellenklaenge lunz gut angelaufen

„Wir freuen uns, dass unser Kartenverkauf heuer wieder sehr gut angelaufen ist, und wir können zufrieden auf die ersten Tage nach dem Programm-Release blicken“, zogen die beiden Intendanten Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer ihre erste Bilanz. Am besten verkauft bisher sind das Eröffnungskonzert – heuer mit Anja Om Plus Chor und Make it Count – sowie das Abschlusskonzert – diesmal mit Oska.

Heuer erstmalig im Ticket-Angebot sind Wochenendpässe. „Damit kann man sich gezielt das passende Wochenende raussuchen und als Paket buchen. Auch das wurde schon sehr gut angenommen, sodass nun nicht mehr viele Pässe zur Verfügung stehen“, betont Lacherstorfer. Besonders erfreulich für das wellenklaenge-Team, dass die Ticketpreise trotz allgemeiner Teuerung immer noch unter 30 Euro gehalten werden konnten, um den Zugang zum Festival möglichst niederschwellig zu gestalten. Besonders lohnt sich auch eine wellenklænge Mitgliedschaft, bei der es exklusiv 20% Rabatt auf Tickets gibt.

Programmatisch ist das Festival heuer internationaler als in den letzten Jahren, was in erster Linie mit der Planungssicherheit zu tun hat, die nach Aufhebung der Covid-bedingt restriktiven Reisebedingungen wieder gegeben ist.

So stehen Künstlerinnen und Künstler aus Schweden, Norwegen, der Türkei, dem Iran, Polen, Burkina Faso, Kasachstan, Deutschland und natürlich Österreich als Gäste von 14. bis 29. Juli auf den Bühnen rund um den Lunzer See.

Das programm der wellenklaenge lunz am see:

Fr, 14. Juli: Eröffnungskonzert , 19 Uhr, Anja Om Plus Chor & Make it count

Sa, 15. Juli: Abendkonzert, 19:30 Uhr; When we leave, Mathias Eick Quintet

So, 16. Juli: Matinée, 11 Uhr Anatolian Kurdish, Roots Revival Ensemble feat. Sakina Teyna

Di, 18. Juli: Märchenwanderung, 16:30 Uhr; Vom Wila mit den Blutflecken Helmut Wittmann & Meimankhan Beken

Do, 20. Juli: Abendkonzert, 19:30 Uhr; Stories from the Outside; Lena Jonsson Trio

Fr, 21. Juli: Hausball, 19 Uhr; Janusz Prusinowski Kompania & Schallwellen-Orchester

Sa, 22. Juli: Podiumsgespräch, 19 Uhr, Abendkonzert, 20:30 Uhr Seengwa, Mamadou Diabate & Percussion Mania

So, 23. Juli: Jakobisingen, 18 Uhr; Erdung & Leichtigkeit, Landor, Albin Paulus & Müströki

Mi, 26. Juli: See.Rund.Gang, 16:30 Uhr Ein Ort namens Wut Amani Abuzahra

Do, 27. Juli: CPM-Lab-Abschlusskonzert, 19 Uhr; Angélica Castelló, David Six, Simon Zöchbauer, Ralph Mothwurf; Art of Solo, 20:30 Uhr Reisen im Geist, Büşra Kayıkçı

Fr, 28. Juli: Abendveranstaltung, 19 Uhr: Light Installation & Oriental Techno; Lukas König, Seba Kayan, Wetter Etc.

Sa, 29. Juli: Abschlusskonzert, 19:30 Uhr, My World, My love, Paris, OSKA

Infos: www.wellenklaenge.at

