Zeitgenössisches Festival Lunzer wellenklaenge „Wut&Wandel“ eröffnet

Foto: Julia Geiter

D er Anja Om Plus Chor und Make it count eröffneten am Freitag, 14. Juli, die 26. wellenklaenge auf der Lunzer Seebühne. Noch bis 29. Juli werden unter dem Motto „Wut &Wandel“ zahlreiche Events stattfinden.

Perfektes Wetter, einzigartige Stimmen und eine Kulisse die ihresgleichen sucht - das Eröffnungskonzert der diesjähren Lunzer wellenklaenge stand unter einem besonders guten Stern. Im sechsten Jahr ihrer Intendanz wagten sich Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer an das Thema „Wut&Wandel". „Die wellenklaenge finden heuer das 26. Mal in Lunz statt. Ich danke der Gründerin", begrüßte Bürgermeister Josef Schachner die Besucher und insbesondere Suzie Heger. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf ließ sich das Eröffnungskonzert ebenfalls nicht entgehen. Er dankte dem Intendanten-Duo und dem gesamten Team für die wertvolle kulturelle Arbeit. „Emotionen sind der Indikator für Wut. Emotionen sind es, die nicht allen Menschen gleich zugestanden werden", meint Julia Lachersdorfer. „In der heutigen Zeit haben wir allen Grund, wütend zu sein. Um diese Emotion abzubauen, braucht es unserer Meinung nach eine Transformation der Gesellschaft, einen äußeren Wandel, der im Inneren beginnt, indem wir die eigenen Ignoranz abbauen", betont Simon Zöchbauer. Der Anja Om Plus Chor, das neue Großprojekt von Musikerin Anja Obermayer, brachte diese Emotionen in ihren Wutliedern zum Ausdruck. Begleitet wurde sie von „Make it count" mit Judith Schwarz, Arthur Fussy und Matteo Haitzmann, der diesmal seine Geige gegen ein Sprungseil tauschte und mit seiner Peformance die innere Stimme eindrucksvoll verkörperte. Die beiden Intendanten Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer mit den Ehrengästen Bezirkshauptmann Johann Seper, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und dem Lunzer Bürgermeister Josef Schachner, der kurz vor Beginn des Konzertes von der Geburt seines ersten Enkelkindes erfuhr. Foto: Claudia Christ