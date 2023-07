Start der wellenklaenge steht unmittelbar bevor

Die diesjährige Ausgabe des „wellenklaenge"-Festivals in Lunz am See steht unter dem Motto „Wut & Wandel". Den Auftakt macht Veranstalterangaben zufolge am 14. Juli der Anja Om Plus Chor, die Singer-Songwriterin Oska sorgt am 29. Juli auf der Seebühne – quasi dem Herzstück des Events – für den Abschluss.

Programmiert wird das Festival von Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer, die seit 2018 die Intendanz innehaben. „Wir brauchen diese Wut, damit sich Dinge verändern", heißt es seitens der Veranstalter zum diesjährigen Motto. Wir nähern uns der Eröffnung der wellenklænge 2023 mit großen Schritten – am Freitag 14. Juli, ist es so weit – und das spürt man natürlich im ganzen Team.

Gerade jetzt wenige Tage vor der Eröffnung werden vom wellenklaenge-Team jene Schritte, die das ganze Jahr skizziert und geplant wurden, in die Tat umgesetzt – vom Aufbau der Bühne im Saal über Techniktransporte bis hin zu den letzten Schritten in der Organisation der Anreise unserer Künstlerinnen und Künstler. „Es brodelt nur so und natürlich müssen wir auch auf ein paar Gegebenheiten vor Ort reagieren, die unvorhersehbar waren, zum Beispiel müssen Plakate neu aufgehängt werden oder gewisse Abläufe verzögern sich“, lässt Julia Lacherstorfer in die Vorbereitungen blicken. „Perfektion ist ja eher erst die Akzeptanz und dann das Spiel mit dem Unperfekten – diese Flexibilität haben wir uns – denke ich – erhalten in der Organisation unseres Festivals und dazu kommt, dass unser Produktions- und Technikteam einfach wirklich sehr erfahren und professionell ist – eine Freude mit diesem Team zu arbeiten“, meint Simon Zöchbauer.

Speziell freuen sich die beiden Intendanten auch darauf, dass heuer der Ö1-Klassik-Treffpunkt im Rahmen des Festivals stattfinden wird und Moderator Helmut Jasbar mit Team und Übertragungswagen am Samstag, 15. Juli, um 10 Uhr in den Glassalon in der Langau kommen wird. Da kann bei ausgewählter Livemusik, Gesprächen von uns als Intendanz und kleinen Snacks und Getränken ein schöner Vormittag verbracht werden.

Auf jeden Fall zufrieden zeigt sich das Team auch mit dem Kartenverkauf. An den Samstagen sind bereits seit Längerem die Sitzplätze ausverkauft, Stehplätze gibt es vereinzelt noch an der Abendkassa. Restkarten sind noch für die Veranstaltungen erhältlich: Jakobisingen (23. Juli), Hausball (21. Juli) und Matinee in der Langau (16. Juli).

„Man sollte jedoch schnell sein“, meint Julia Lacherstorfer und freut sich ebenso wie Simon Zöchbauer auf die kommenden Tage und Wochen mit den Künstlerinnen und Künstlern, dem Publikum und dem Team. Programm und Karteninfos unter www.wellenklaenge.at.