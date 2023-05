Deutsche Besucher auf den Spuren ihrer Erlauftaler Vorfahren

Nun hat es geklappt, dass sich der lang gehegte Wunsch des 82-jährigen Reinhard Forst in Mittelfranken (D), bzw. dessen Neffen Thomas und Matthias Forst, erfüllte, nach 370 Jahren mehr Licht ins Dunkel zu den Verwandten der NÖ Eisenwurzen zu bringen. Er ist ein direkter Nachkomme des Johann Kerschbaum, eines Schäfers in der Gegend von Neustadt an der Aisch, der als „Exulant“ in den Jahren 1744 bis 1756 lebte.

Er war der „650. wieder entdeckte Exulant“ wie zum Beispiel auch Matthias Kerschbaum, der als Bauer 1638 die Angelsöd (Pfarre Reinsberg) verlassen musste und dann 1658 in Raindorf bei Veitspronn (Franken) eine neue Heimat fand. Die drei Gäste aus Amöneburg, Bobath und Emskirchen mit ihrem Kontaktmann besuchten zunächst die Pfarrkirche Gresten, dann die Bauernkapelle Gseng, die St. Wolfgangkapelle und schlussendlich den Bauernhof Angelsöd. Hier konnten sie die Zahl 1574 notieren, wo der „Stammvater“ Matthias Kerschbaum der Ältere geboren wurde. Seine Ehefrau Catharina schenkte ihm zwei Söhne, Sebastian und Matthias, – die am Lichtmeßtag 1638 die Angelsöd verlassen mussten. Auch Verwandte der Kerschbaumers von den Häusern Presselreith, Tretterlehen, Ramsleiten und Reitl in Waldamt traf das gleiche Schicksal. Für diese Ausweisung durch die „Obrigkeit“ (Papst und Kaiser) war auch die Grundherrschaft der Veste Niederhauseg mit Freiherr Johann Adam v. Zinzendorf (1641 bis 1663) mitverantwortlich.

Nach der Stippvisite in Gresten und Reinsberg fuhren die reisenden Franken am gleichen Tag noch nach Böhmen, wo sie die mehrtägige Fahrt durch ganz Mitteleuropa abschlossen. Weil sie Niederösterreich bisher überhaupt noch nicht kannten, lag das Versprechen nahe, möglichst bald die Wurzeln ihrer Vorfahren in der NÖ Eisenwurzen genauer kennen zu lernen.

