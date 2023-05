Ein Blick in die Vergangenheit

Zeitgeschichte auf's Papier bringen und die Veränderungen in der Gemeinde dokumentieren: Das macht sich die Gamingerin Christa Bauer seit 2007 zur Aufgabe. Einen großen Teil der Geschichte des Ortes hielt Werner Tippelt bereits 1985 in der ersten Ortschronik der Marktgemeinde Gaming fest. Mit großem Interesse an der Vergangenheit und vielen Kenntnissen über die Gemeinde führte die pensionierte Lehrerin Christa Bauer diese wertvolle Arbeit weiter. Das Ergebnis war 2007 eine überarbeitete und aktualisierte Version der Ortschronik.

Nach 15 Jahren hat sich nun erneut einiges in der Gemeinde getan. Grund genug für Christa Bauer, wieder einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, die wichtigsten Ereignisse festzuhalten und die Ortschronik so auf den neuesten Stand zu bringen. „Ich beschäftige mich schon sehr lange mit der Geschichte des Ortes, deshalb finde ich Ortschroniken auch so wichtig“, betont die geschichtsinteressierte Gamingerin und ergänzt: „Nachdem ich mich so viel mit der Geschichte auseinandersetze und immer wieder neue Sachen über unseren Ort schreibe, ist gewisses Material da. Dadurch, dass ich auch ehrenamtlich die Archivbetreuung der Gemeinde übernommen habe, findet man einiges an Material, was man verwenden kann. Das Ganze muss man dann zusammensetzen.“ Keine leichte Aufgabe. „Es dauert Stunden um Stunden, genau kann man es nicht sagen“, schmunzelt Christa Bauer. Das Ergebnis dieser zeitintensiven Arbeit, in Form der neu verfassten Ortschronik, ist nun im Tourismusbüro am Gemeindeamt um 15 Euro erhältlich.

Darin findet man eine große Vielfalt der wichtigsten Ereignisse der letzten 15 Jahre. „Seit 2007 haben zum Beispiel sehr viele Geschäfte und Betriebe aufgehört“, blickt die Gamingerin zurück. Neben dem großen Wirtshaussterben kann die Marktgemeinde Gaming allerdings auch zahlreiche positive Entwicklungen verzeichnen, wie Christa Bauer verdeutlicht: „Es gab viele kleinere Entwicklungen, wie zum Beispiel den Radweg und den Ausbau einiger Siedlungen, sodass mehr Leute im Grünen wohnen können. Auch von der Infrastruktur her ist von der Gemeinde viel gemacht worden.“ Diese und zahlreiche weitere Projekte hält die neue Ortschronik nun auf Papier fest.

