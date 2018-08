Die Lunzerin Maria Leichtfried holt dieser Tage ihr rotes Fotoalbum aus dem Schrank, um darin zu blättern. Doch es sind nicht nur schöne Erinnerungen, welche die Bilder in ihr hervorrufen. Denn auf einigen sind Panzer, Militär und zerstörte Häuser zu sehen – Fotografien aus ihrer ehemaligen Heimatstadt Liberec im Norden von Tschechien, 100 Kilometer nördlich von Prag. Aufgenommen vor genau 50 Jahren.

Die gebürtige Tschechin hat das Ende des Prager Frühlings damals als knapp 19-Jährige hautnah miterlebt. Am 21. August 1968 sind 400.000 Soldaten aus den Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes – mit Ausnahme von Rumänien – in das Land einmarschiert und haben so die Reformbewegung in der damaligen Tschechoslowakei zerschlagen.

Panzer sind aufgefahren und Soldaten mit Waffen durch die Straßen gezogen. „Ich war damals bei meinen Verwandten in Königgrätz, als es eine Cousine um sechs Uhr früh im Radio hörte. Dann bin ich rasch mit dem Zug nach Hause gefahren. Da haben wir dann auch mitbekommen, dass es bereits Tote gibt“, erinnert sich die damalige Studentin der Technischen Hochschule an diese schrecklichen Ereignisse zurück.

Danach sei das Leben in der Stadt völlig zum Erliegen gekommen. Sie erzählt: „Wir versuchten, so gut es ging, den Alltag zu bewältigen, aber die Angst und Ungewissheit waren unsere ständigen Begleiter.“

„Dass ich damals ausreisen konnte, ist mir heute noch ein Rätsel. Vermutlich weil ich alleine unterwegs war.“Maria Leichtfried aus Lunz

Doch die junge Frau hatte Glück im Unglück. Sie hatte bereits eine Auslandsbewilligung in der Tasche und wollte ihre Freundin in Wien besuchen. „Dass ich damals überhaupt ausreisen konnte, ist mir heute noch ein Rätsel. Vermutlich weil ich alleine unterwegs war“, erklärt sie.

Nach einer gemein samen Reise in die Schweiz traf sie eine richtungsweisende Entscheidung für ihr Leben: Leichtfried blieb in Lunz, im Haus ihres Urgroßvaters, das zu dieser Zeit von einer Tante bewohnt wurde. „Dort war ich schon als Kind immer wieder zu Besuch und hab mich heimatlich verbunden gefühlt. Dennoch war es für mich nicht einfach. Ich wusste ja nicht, ob ich meine Familie jemals wiedersehen würde“. Nachdem der Vater in Marias Hochschule vorgeladen wurde, überredete er seine Tochter, in Österreich zu bleiben. „Wir waren nie eine kommunistische Familie und ich habe nie, wie viele andere, eine weiße Bluse und das rote Tuch der Pioniere getragen. Deswegen war mein Vater der Meinung, dass ich nicht mehr zurückkommen solle.“

Um vier Uhr früh fuhren am 21. August 1968 in Liberec die Panzer vor. | privat

Eine Entscheidung, die Maria Leichtfried im Nachhinein nie bereut hat, lernte sie doch kurz danach ihren Ehemann kennen. „Es war am Lunzer See, am Sprungturm, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen“, erzählt sie. 1971 fand die Hochzeit der beiden ohne ihre Familie statt. Mittlerweile hatte sie die Deutsche Sprache erlernt und trat als chemisch-technische Assistentin eine Stelle bei der Biologischen Station in Lunz an. 1976 kam Sohn Albert zur Welt. Drei Jahre später nahm sie ihre Studien in Biowissenschaften an der Wiener Universität wieder auf und schloss diese 1986 mit dem Doktorat ab. Mit der Anstellung bei der biologischen Station Lunz der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, heute WasserCluster GmbH, wurde ihr Beruf zur Leidenschaft: „Ich bereiste die ganze Welt, nahm an vielen internationalen Kongressen teil, wo ich meine wissenschaftliche Arbeit in Vorträgen präsentierte und traf bekannte Wissenschaftler.“

Acht Jahre lang war der Briefkontakt die einzige Möglichkeit, mit den Eltern in der Tschechei Kontakt zu halten. 1977 wanderten die Eltern und ihre beiden Geschwister nach Deutschland aus. Die historischen Ereignisse haben die heute 69-Jährige ihr Leben lang geprägt. Die Bilder der schrecklichen Tage rund um den 21. August 1968 sind für immer zugegen.

„Ich hatte Glück, und nutzte jede Gelegenheit. Die Erinnerungen kommen zwar immer wieder, aber sie sind ein Teil der Geschichte, der nie vergessen werden sollte“, sagt sie und klappt das rote Fotoalbum langsam wieder zu.