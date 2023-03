„Die Zeiten ändern sich und so auch der Ort“

In regelmäßigen Intervallen keimt immer wieder in der Bezirkshauptstadt Scheibbs die Hoffnung nach einer stärkeren Belebung und mehr Frequenz im Zentrum auf. So auch jetzt im Zuge des Stadtentwicklungsprojektes. Da spielt die Zentrumsbelebung und -bespielung eine wesentliche Rolle. Dabei sei die gar nicht einmal so schlecht, wie Scheibbs. IM.PULS-Obmann Walter Windpassinger festhält.

„Wir haben in Scheibbs einen durchaus guten Mix in der Hauptstraße mit einigen Modegeschäften, Kindermoden, einem gut sortierten Sportfachgeschäft, Juwelier, Büchergeschäft, Optiker, Blumenhandel, einem großen Drogeriemarkt mitten im Zentrum und vielem mehr. Vor allem haben sich einige Nischenläden wie der Dritte-Welt-Laden oder Naturkost Roland sehr gut entwickelt“, sagt Windpassinger. Was fehle, sei aber vielleicht das Zugpferd, der große Frequenzbringer. „Das ist bei uns in der Hauptstraße am ehesten die Konditorei Reschinsky. Das zeigt sich vor allem im Sommer“, weiß Windpassinger.

Er kennt aber auch das große Manko in der Scheibbser Innenstadt: die fehlende Gastronomie. Hier jemanden zu finden, sei schwierig. Windpassinger setzt trotzdem große Hoffnungen in den aktuellen Stadtentwicklungsprozess, der auch eine Verkehrsberuhigung im Zentrum und die Schaffung von mehr Begegnungs- und Aufenthaltszonen vorsieht.

„Die Beispiele an der Erlauf zeigen, wie begehrt solche Plätze sind. Das müssen wir forcieren, um die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu verbessern“, sagt Walter Windpassinger.

Wieselburg hat mit dem City Center (rechts) und dem Stadtquartier (links) sowie dem Billa plus- & Bipa-Komplex Top-Frequenzbringer mitten in der Stadt. Foto: Christian Eplinger

Schauplatzwechsel nach Wieselburg. Jene Stadt, die sich in den vergangenen 25 Jahren zum Wirtschaftszentrum des Bezirks entwickelt hat. Mit City Center, Billa plus und neuem Stadtquartier hat man drei große Frequenzbringer mitten in der Stadt. Dass aktuell mehrere Einzelhandelsgeschäfte entlang der Hauptstraße schließen (die NÖN berichtete), sei laut Stadtmarketing-Sprecher Wirtschaftsstadtrat Josef Lechner dem Lauf der Zeit geschuldet: „Im Handel gibt es so ein Auf und Ab. Aber wir bemühen uns intensiv um neue Betriebe und sind optimistisch.“

Positiv auf die Aufenthaltsqualität ausgewirkt hätte sich die Umfahrung, selbst wenn immer noch viel Ziel- und Quellverkehr in der Stadt herrscht. Dennoch läuft auch in Wieselburg für den Hauptplatz ein Planungsprozess, dem im Herbst ein Maßnahmenkatalog folgen soll.

Das Purgstaller Zentrum hat sich dank der 2015 eingeleiteten Stadtentwicklung bestens entwickelt. „Purgstall lebt im Zentrum“ war eines der Leitmotive. Foto: Karin Katona

Seit Purgstall 2015 in den Stadterneuerungs-Prozess eingestiegen ist, hat sich in der einwohnerstärksten Erlaufgemeinde viel getan. Mit der Neugestaltung des Kirchenplatzes inklusive Schulgasse und der Einrichtung einer Begegnungszone kam Leben ins Ortszentrum. Mit der Beteiligung privater Investoren wurde ein dreiteiliger Gebäudekomplex reaktiviert, der neben einem Therapiezentrum, Geschäftslokalen, Lokalen, Büros und Wohnungen auch das neue Primärversorgungszentrum Purgstall beherbergt. Zwei Wohnanlagen im Zentrum sind derzeit im Bau. „Wir haben mit einem guten Gesamtkonzept rund um den Kirchenplatz viel geschaffen“, sagt Wirtschaftsbund-Obmann Dietmar Gindl. „Für andere Ortsteile wird man andere Konzepte finden müssen. Klar ist: Die Zeiten ändern sich und so auch der Ort.“

Neues Leben im Ortszentrum von Lunz: Neben dem Haus der Wildnis wird demnächst am Kirchenplatz das Refugium eröffnet. Foto: Claudia Christ

Dass die Zentrumsbelebung auch im ländlichen Raum funktionieren kann, beweist Lunz am See. Nach der Eröffnung des Hauses der Wildnis und der Begegnungszone im Vorjahr folgt nun mit der bevorstehenden Eröffnung des Refugiums ein weiterer Meilenstein. „Wir sind voll im Aufstieg und dass ist erst der Anfang“, prophezeit der Obmann des Dorferneuerungsvereines, Eduard Leichtfried. Demnächst soll ein neues Sportgeschäft am Ortsanfang eröffnen. Mit zwei Nahversorgern, einigen Kaffeehäusern sowie einem Friseur, Bank und Postpartner ist Lunz gut aufgestellt. „Was im Ort wirklich fehlt, sind eine Bäckerei und ein Blumengeschäft“, meint Leichtfried.

Einen guten Branchenmix bieten die vier Geschäfte im Gaminger Kauf z’Haus. Von Blumen über Spielwaren, regionale Produkten, Zeitschriften bis hin zu Tabakwaren reichen die Angebote. Foto: Claudia Christ

Einmal über den Grubberg in Gaming sind letztere Branchen noch zu finden. „Mit unserm Spar-Markt und dem Kauf z’Haus sind wir generell gut aufgestellt. Was uns aber sehr weh tut, ist die Schließung der Fleischerei Schagerl“, meint der Obmann von ProGaming und Bäckermeister Thomas Czihak. Auch ein Drogeriemarkt und ein Bekleidungsgeschäft fehlen im Ort. Im Bereich Gastronomie hat es in Gaming die größte Entwicklung gegeben. „Vor 25 Jahren hatten wir noch 13 Gasthäuser, jetzt sind es nur mehr fünf“, meint der Obmann. Der bekannte Spruch „Kauf im Ort, fahr nicht fort“ sollte hier laut Czihak gelebt werden, „und auch das Ausgehverhalten der Bürger sollte sich wieder ändern, denn sonst kommt es zu mehreren Schließungen.“

Leere Auslagen zieren die Grestner Hauptstraße. In den vergangenen 20 Jahren haben hier einige Läden zugesperrt. Foto: Claudia Christ

Geschlossen haben in Gresten in den vergangenen 20 Jahren vor allem Geschäfte entlang der Hauptstraße. „Hier stehen einige Geschäftslokale leer. Einige Branchen haben sich an neuen Standorten in der Gemeinde angesiedelt. Aber alles in allem hat Gresten alles, was für den täglichen Bedarf notwendig ist, vom Nahversorger bis zum Schuh- und Modegeschäft“, erklärt Walter Unterberger, Obmann der Grestner Wirtschaftsgemeinschaft. Wie stark Gretsen aufgestellt ist, zeigt, dass der GWG insgesamt 108 Mitglieder angehören.

